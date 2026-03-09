Los trapos sucios de Elon Musk y Tesla salen a la luz en el tráiler del documental "que Grok jamás te mencionará"

Los trapos sucios de Elon Musk salen a la luz en el tráiler del documental "que Grok jamás te mencionará" - FILMIN

MADRID, 9 Mar. (CUlturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Elon Musk al descubierto, documental que, a través del testimonio inédito de víctimas y antiguos altos cargos de Tesla, destapa los secretos de la empresa y los fallos de su coche autónomo. La película se estrenará en Filmin el próximo 20 de marzo.

"Me di cuenta de que Tesla estaba ocultando problemas de seguridad", asegura en el avance una exingeniera de la compañía. El documental explora, recuerriendo también a material filtrado de la empresa, las denominadas "Tesla files": miles de documentos con quejas de los usuarios entregados en 2022 a un periodista del diario económico alemán Handelsblatt por un denunciante anónimo.

El documental también recoge valiosos testimonios de antiguos altos cargos de la compañía, como el exdirector de Marketing y Ventas de Tesla Europa, que rememora en el tráiler cómo recibió la consigna de hacer "lo que sea necesario" para que la empresa creciera "lo más rápido posible". Otra de las especialistas que intervienen asegura estar "absolutamente convencida" de que Musk "compró a Donald Trump para detener las investigaciones".

Según expone el documental, cuando Musk lanzó al mercado este proyecto en 2014, la función de "piloto automático" estaba lejos de estar lista para circular por carretera. Sin que los nuevos propietarios fueran conscientes, estaban siendo utilizados para mejorar el software aportando sus datos.

Un accidente mortal en Florida desencadenó una prolongada demanda judicial para exigir responsabilidades a Tesla, al que se unieron multitud de pruebas captadas en cámara que mostraban la peligrosidad de los coches. Las llamadas "Tesla Files", más de 100 gigabytes de documentos internos filtrados de Tesla, incluía además informes técnicos y correos electrónicos que documentan fallos recurrentes del sistema Autopilot, accidentes graves y advertencias ignoradas durante años.

A partir de este material, el documental traza una radiografía de la estructura interna de Tesla, de los mecanismos que habrían permitido a la compañía seguir comercializando una tecnología inestable, y de todo el sistema de fraude alrededor del multimillonario.

Elon Musk al descubierto se define a sí mismo como "el documental que Grok jamás te mencionará" y promete "una estupenda radiografía al patio trasero de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, donde se sacan a la luz todos los trapos sucios que se esconden bajo el capó de Tesla". El filme, que tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, llegará a Filmin el 20 de marzo.