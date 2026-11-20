Elle y Dakota Fanning intentan sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial en el tráiler de El ruiseñor - SONY PICTURES

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

El 2 de abril de 2027 llegará a los cines El ruiseñor, adaptación de la exitosa novela homónima de Kristin Hannah dirigida por Michael Morris, que reúne por primera vez en la gran pantalla a Elle y Dakota Fanning. A modo de aperitivo, Sony ha lanzado un tráiler de esta cinta, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la que Isabelle y Vienne, dos hermanas, se ven obligadas a tomar caminos separados y enfrentarse a numerosos peligros para sobrevivir y encontrar la libertad.

Las imágenes comienzan con ambas hermanas mirándose felices tumbadas en una cama. "Eso está a 90 kilómetros de París. ¿Ibas andando?", pregunta Vianne, el personaje de Dakota Fanning, a su hermana Isabelle sobre un desagradable recuerdo.

"Todos iban andando", responde ella. "Vi cómo mataban a la gente", añade, mientras una escena muestra cómo unos aviones disparan contra los civiles en un campo abierto.

"Los nazis han tomado París", advierte Isabelle mientras el avance la muestra caminando por la calle y saliendo a toda prisa de una librería. Poco después, Vianne le dice a su hermana que su único objetivo es mantener a salvo a su familia y que ella lo es, le guste o no.

ISABELLE SE UNE A LA RESISTENCIA

Es entonces cuando una secuencia revela a Vianne en su casa cenando con su hija y un alto mando de los nazis, junto a una incómoda Isabelle. "Los hombres no toman en serio a las mujeres", añade más adelante, cuando intenta incorporarse a la resistencia, algo que consigue poco después, momento en el que recibe su nombre en clave: El ruiseñor.

Sin embargo, los actos de Isabelle y Vianne tendrán severas consecuencias por parte de los nazis.

"Dos hermanas son obligadas a emprender caminos separados, valientes y peligrosos, en una lucha por la supervivencia y la libertad durante la Segunda Guerra Mundial", reza la sinopsis.

Dirigida por Morris, El ruiseñor también cuenta en su reparto con Edmund Donovan, Albrecht Schuch, Shira Haas y Mark Rylance. Además de protagonizarla, Elle y Dakota Fanning son también productoras de la película junto a Brittany Kahan Ward, Reese Witherspoon, Lauren Neustadter y Elisabeth Cantillon.