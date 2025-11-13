Elizabeth Olsen dicta sentencia sobre el regreso de Bruja Escarlata en Vengadores: Doomsday

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Entre la reciente oleada de publicaciones sin contexto de Marvel Studios centradas en Bruja Escarlata y las múltiples declaraciones de Elizabeth Olsen reiterando su deseo de retomar el personaje, el futuro de Wanda Maximoff está en el centro del debate de los marvelitas. Ahora, la actriz se ha pronunciado con claridad sobre su situación dentro de la franquicia y su rumoreado regreso en Vengadores: Doomsday.

"Bueno, yo no puedo [imaginarlo]", responde la actriz en una entrevista con The Playlist cuando le afirman que muchos espectadores ya imaginan a Bruja Escarlata como parte de Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Sobre su reincorporación a Marvel Studios, Olsen promete que "no tengo una respuesta para eso". "Creo que siempre es muy divertido poder volver a interpretarla, pero simplemente no tengo ni idea de cómo ni de cuándo será, de verdad", añade.

La protagonista de Bruja Escarlata y Visión ha subrayado que "lo que [Marvel] ha hecho con ella es realmente fantástico y me encanta el viaje que ha tenido".

"Estoy muy orgullosa de lo que hemos sido capaces de hacer", añade sobre la evolución de su personaje, que recuerda que recientemente Marvel Studios publicó en X varios vídeos recopilando los momentos clave de Wanda en el UCM. La cadena de publicaciones, sin contexto adicional, fue interpretada por muchos fans como el preludio a un anuncio sobre el futuro de Bruja Escarlata.

De esta forma, Olsen niega su presencia en Doomsday, la quinta película grupal de Vengadores que está llamada a convertirse en uno de los mayores cruces de héroes y villanos de la franquicia.

La cinta, dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Infinity War y Endgame, contará con un reparto multitudinario que reúne a personajes habituales del UCM, al nuevo equipo de los Cuatro Fantásticos y a varios de los más emblemáticos X-Men de la era Fox.