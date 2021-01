Eliminan a Ray Fisher (Cyborg) de la película de The Flash tras sus críticas a los directivos de DC y Warner

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Este martes Warner Bros. anunció que el productor Walter Hamada ampliaba su contrato como director de DC Films hasta 2023. Algo que no ha sentado nada bien a Ray Fisher, actor que da vida a Cyborg en Liga de la Justicia y que hace tan solo unos días anunció que no volvería a trabajar en ninguna producción asociada a Hamada. Y como resultado, su papel ha sido eliminado de la película en solitario de The Flash de Andy Muschietti.

Según informa The Wrap , la presencia de Cyborg en The Flash ha sido eliminada del guion, y Ray Fisher será sustituido por otro actor. Todo viene a raíz de las duras críticas del intérprete a Joss Whedon por su actitud durante el rodaje de Liga de la Justicia, al que acusó de actitudes y conductas racistas. En su denuncia, el actor señaló también a los directivos de Warner y DC, que permitieron su comportamiento.

"Walter Hamada es el tipo de consentidor más peligroso. Sus mentiras y la fallida investigación de Warner Bros. buscaban socavar los problemas muy reales de Liga de la Justicia. No participaré en ninguna producción asociada con él", escribió Fisher en Twitter hace tan solo unos días.

Walter Hamada is the most dangerous kind of enabler.



His lies, and WB PR’s failed Sept 4th hit-piece, sought to undermine the very real issues of the Justice League investigation.



I will not participate in any production associated with him.



— Ray Fisher (@ray8fisher) December 30, 2020

Tras el anuncio de la ampliación del contrato de Hamada, el actor volvió a la red social para escribir otra dura crítica al director de DC: "Es extraño cómo estos anuncios reaccionarios de Warner Bros. siempre se olvidan de mencionar que Walter Hamada estaba trabajando directamente con Geoff Johns y Tobby Emmerich (en Shazam) durante los reshoots de Liga de la Justicia", escribió.

It’s weird how these reactionary announcements from @wbpictures always forget to mention that Walter Hamada was working directly with Geoff Johns and Toby Emmerich (on Shazam) DURING Justice League reshoots...



More soon.



— Ray Fisher (@ray8fisher) January 6, 2021

El futuro de Fisher como Cyborg en el DCEU ha estado en duda desde hace meses, desde que cargó contra Whedon por su abusivo comportamiento en los reshoots de Liga de la Justicia, acusando a su vez a los productores Geoff Johns y Jon Berg por permitir tal actitud.

"Lo que me quemó por dentro y me obligó a hablar sobre Joss Whedon este verano fue que me informaron de que Joss había ordenado que se cambiara la tez de un actor de color en la posproducción porque no le gustaba el color de su piel", declaró Fisher a Forbes hace unos meses.

"Antes de los reshoots de Liga de la Justicia, se mantenían conversaciones descaradamente racistas en múltiples ocasiones entre ejecutivos de alto nivel anteriores y actuales de Warner Bros. Pictures", desveló. "Entre aquellos que tomaron decisiones y participaron en esas conversaciones racistas estaban Geoff Johns, Jon Berg y el actual presidente de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich", señaló Fisher.

Aunque Warner comenzó una investigación a raíz de sus comentarios, que concluyó en diciembre, anunció que tomaría "medidas correctivas". Las cuales, hasta ahora, solo incluyen la eliminación de su personaje en The Flash.