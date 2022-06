Dwayne Johnson pone fecha al tráiler de Black Adam

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Uno de los títulos de DC más esperados del año es Black Adam. La cinta dirigida por Jaume Collet-Serra llegará a los cines el 21 de octubre, pero antes los fans podrán ver un tráiler que ya tiene fecha de lanzamiento.

Dwayne Johnson, quien encarna al superhéroe, anunció la fecha a través de Instagram. "El trono de Black Adam. Para los millones de personas que conocen la mitología de Black Adam, entienden el significado y el poder de este trono. Me prometí a mí mismo que no me sentaría en él hasta que filmáramos la escena real en la que Black Adam se ganó el derecho a ocupar su lugar sagrado. Su trono es algo grande. Así que siempre me sentaba en los escalones y hacía mi tarea. Finalmente filmamos el momento icónico y qué gran momento fue. El estreno mundial del tráiler de Black Adam es el 8 de junio", escribió.

Además, en otro post el actor dedicó unas emotivas palabras a Jaume Collet-Serra, con quien ya trabajó en Jungle Cruise. "Él siempre encuentra corazón y alma en nuestras historias. En 2018 acordamos hacer Black Adam juntos para crear un nuevo paradigma de antihéroe. Jaume dijo 'hagamos Black Adam, el Harry el Sucio de todos los superhéroes y de algunos supervillanos'. Un Dios despiadado e imparable que vive según un código para proteger a su familia y a su pueblo", reza la publicación.

Además de Johnson, completan el elenco Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, Chico Kenzari, Quintessa Swindell, Uli Latukefu, Bodhi Sabongui, Mo Amer y Tang Nguyen, entre otros. Adam Sztykiel, Rory Haines y Sohrab Noshirvani son los autores del guion.