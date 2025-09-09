Dwayne Johnson explica su radical cambio físico: "Un largo camino por recorrer"

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

El actor Dwayne Johnson, conocido por el apodo 'The Rock' por su musculosa figura, ha sorprendido con su gran cambio físico. El intérprete, que antes de dedicarse a la actuación fue luchador profesional, ha revelado que su bajada de peso tiene que ver con su próximo papel, en el que volverá a ponerse bajo las órdenes de Benny Safdie, director de The Smasing Machine.

"Estoy muy emocionado porque tengo la oportunidad de volver a transformarme, como pude hacer en Smashing Machine. No puedo esperar", afirmó Johnson en declaraciones a People durante el Festival Internacional de Cine de Toronto. Johnson presentó en el certamen The Smasing Machine, cinta basada en hechos reales en la que encarna al luchador Mark Kerr.

"Vamos a hacer una película llamada Lizard Music, que está basada en una novela escrita por Daniel Pinkwate", reveló Johnson, afirmando que volvería a "formar equipo" con Safdie en la cinta, donde interpreta a "un hombre de unos 70 años muy caprichoso y excéntrico llamado 'Chicken Man' [en español, Hombre Pollo]". "Y su mejor amigo es un pollo de unos 70 años", añadió.

El actor bromeó diciendo que su nueva dieta consiste en comer "menos pollo". "Este soy yo, más delgado", dijo, afirmando que está "en proceso de adelgazar" y que aún le queda "un largo camino por recorrer".

Según The Hollywood Reporter, Johnson ya había hablado anteriormente sobre su cambio físico para la película, afirmando que era algo que estaba "hambriento" por hacer. "He tenido mucha suerte de tener la carrera que he tenido a lo largo de los años y de hacer las películas que he hecho, pero había una vocecita dentro de mí que me decía: 'Bueno, ¿y si pudiera hacer más? Quiero hacer más, ¿cómo sería eso?'", dijo.

No es la primera vez que Johnson experimenta un cambio físico para un papel. Ya en 2021, cuando se preparaba para protagonizar Black Adam, el actor compartió en sus redes sociales una foto en el gimnasio, afirmando que se encontraba "trabajando extremadamente duro haciendo dieta, entrenando y preparándose" como nunca antes en su carrera.