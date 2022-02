Dos países prohíben Muerte en el Nilo por la israelí Gal Gadot

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Muerte en el Nilo, cinta dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Gal Gadot, llegará a los cines españoles el 18 de febrero. Sin embargo, la película no se lanzará en dos países árabes debido a la nacionalidad de Gadot.

Según informa Deadline, Líbano y Kuwait han prohibido el estreno de la película debido a que Gadot es israelí y realizó el servicio militar en su país de origen. Cabe destacar que Líbano ya prohibió el lanzamiento de las películas de Wonder Woman protagonizadas por Gadot por el mismo motivo.

Tal como señala el medio kuwaití Al-Qabas, la producción se ha prohibido a raíz de las protestas en redes sociales. El periódico también citó a una fuente oficial del país, quien aparentemente dijo que no estrenarían una película protagonizada por "una exsoldado del ejército de ocupación sionista".

Esta no es la primera dificultad a la que se enfrenta Muerte en el Nilo. Primero sufrió un duro golpe a principios de 2021, cuando Armie Hammer fue acusado por varias mujeres de abuso y canibalismo. En el filme encarna a Simon Doyle. Después volvió a estar en el centro de la polémica cuando Letitia Wright, Rosalie Otterbourne en la ficción, compartió sus opiniones sobre las vacunas contra el coronavirus. "No entiendo las vacunas desde el punto de vista médico, siempre he sido un poco escéptica con respecto a ellas", llegó a decir la artista.

Muerte en el Nilo está basada en la novela homónima de Agatha Christie y cuenta con un guion escrito por Michael Green. En el largometraje también aparecen estrellas como Annette Bening, Rose Leslie o Russell Brand, entre otros, así como el propio Branagh en el rol de Hércules Poirot.

"Las vacaciones egipcias del detective belga Hércules Poirot a bordo de un glamouroso barco de vapor se convierten en la aterradora búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una pareja perfecta se ve truncada de la forma más trágica. La aventura se desarrolla en un paisaje de leyenda con maravillosas vistas al desierto y a las majestuosas pirámides de Giza. Se trata de un cuento de pasión desenfrenada y celos destructivos protagonizada por un grupo de personajes cosmopolitas impecablemente vestidos. Los impactantes giros y dilemas de la historia dejarán al público preguntándose qué ha ocurrido hasta el estremecedor desenlace final", reza la sinopsis de la producción.