La presunta y ridícula confesión de Armie Hammer: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte"

Armie Hammer Attends The "Hotel Mumbai" New York Screening At Museum Of Modern Art On March 17, 2019 In New York City.

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Armie Hammer, el protagonista de filmes como El Llanero Solitario, Operación U.N.C.L.E. o la aclamada Call Me by Your Name, se ha convertido en tendencia en Twitter y no precisamente por sus logros como intérprete. En la red social están circulando unas capturas de unos presuntos mensajes que el artista supuestamente mandó a una mujer y en los que le propone practicar el canibalismo.

"Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Joder, da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido", se puede leer en los mensajes que aparentemente Hammer, que se separó de su esposa Elizabeth Chambers el pasado mes de julio tras diez años de matrimonio, envió a una mujer a través de Instagram.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t — tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021

"Necesito beber tu sangre", "necesito tu ayuda cuanto antes, gatita" o "soy intenso, necesito tu sangre, necesito que me alimentes con ella" son algunas de las impactantes frases que aparecen en estas capturas.

Aunque la noticia ha conmocionado a los fans, hay que recordar que los mensajes aún no han sido verificados. Sin embargo, eso no ha impedido que los usuarios de Twitter convirtieran en tendencia al actor e hicieran numerosos memes al respecto. "Y nosotros horrorizados cuando Armie Hammer se comió el melocotón aquel en Call Me by Your Name", bromeó un tuitero.

O sea que aquí Timothée tenía miedo de que Armie Hammer se comiese su pie LITERALMENTE. pic.twitter.com/Qx2oBPXauf — Pablo Tocino (@Pablofisher_) January 11, 2021

Armie Hammer cuando le sangra la nariz pic.twitter.com/UwlmCWddAS — Yuri Volk (@JorgeLobo) January 11, 2021

Yo: Parece que Armie Hammer es normal y majo

*Aparecen rumores de que quiere beber sangre de las mujeres con las que se lía y tiene tendencias caníbales *

Yo: pic.twitter.com/GkQkGio96u — North Star ▪️◾◼️ (@Trydie___) January 11, 2021

Y nosotros horrorizados cuando Armie Hammer se comió el melocotón aquel en Call me by your name. — colajet (@Colajet_) January 11, 2021

armie hammer siendo caníbal... pues la verdad es que le pega — miguel (@miguelhopeless) January 11, 2021

¿Ahora cómo me voy yo a dormir sin saber si Armie Hammer es canibal? pic.twitter.com/ROgOnqyQSC — Javi Palace (@Javi_Palace_TV) January 11, 2021

Supongo que mañana Armie Hammer explicará que le han hackeado la cuenta, no? pic.twitter.com/4aRWXSx5ah — Adrián Barriopedro (@AdriBarriopedro) January 11, 2021

"Acabo de ver por qué Armie Hammer es tendencia. 2021, ¿puedes relajarte un poco?", pidió un usuario.

just saw why Armie Hammer was trending. 2021, can you fucking chill even a tiny amount? pic.twitter.com/McsWkvkqBz — Patri Himeros (@patritaderrida) January 11, 2021

Por el momento el actor no se ha pronunciado al respecto. Esta no es la primera vez que el intérprete crea polémica por su actividad en redes sociales. Ya en 2017 algunos usuarios de Twitter descubrieron que había dado 'me gusta' a varias publicaciones de bondage y BDSM.