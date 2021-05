Gal Gadot desata la ira en Twitter con su opinión sobre Gaza: "Israel merece vivir como una nación libre y segura"

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Gal Gadot, la actriz que da vida a Wonder Woman, se ha convertido en el blanco de las críticas. La intérprete compartió su opinión sobre la escalada de tensión y violenca en el conflicto bélico que enfrenta a Israel, su país de procedencia, y las milicias palestinas en Gaza. Una postura calificada de "propaganda" israelí que ha enfurecido a los usuarios de Twitter y ha obligado a Gadot a desactivar los comentarios de su publicación.

"Mi corazón está roto. Mi país está en guerra. Me preocupa mi familia, mis amigos. Me preocupa mi gente. Esto es un círculo vicioso que está durando demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura. Nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias, rezo para que esta hostilidad acabe, rezo para que nuestros líderes encuentren la solución y podamos vivir unos junto a otros en paz. Rezo para que lleguen días mejores", escribió.

Aunque la artista ha desactivado los comentarios de su publicación, Twitter se ha llenado de críticas hacia ella. "¿Quizás los israelís deberían dejar de robar territorio palestino, o mejor aún, devolver la tierra? ¿Quizás entonces habría paz, Gal Gadot?", afirmó un usuario. "Gal Gadot no es Wonder Woman. Gal Gadot apoya la violencia imperial", comentó otra internauta.

Perhaps Israelites ought to stop stealing Palestinian territory, or even better, give the land back? Perhaps then there would be peace, @GalGadot? https://t.co/HOMZ7tMDy6