Aparece en Utah un misterioso monolito como el 2001: Una odisea en el espacio, el clásico de Kubrick

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Más de 50 años después de su estreno, 2001: Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick sigue siendo una de las películas más elogiadas de la ciencia ficción. E incluso sigue acaparando titulares. Especialmente después la misteriosa aparición en el desierto de Utah de un monolito plateado gigante idéntico al de la epopeya galáctica del director de El Resplandor.

Desde el Departamento de Seguridad Pública y la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah informaron de que un extraño monolito, de más de tres metros de altura, se había divisado en un desierto. La ubicación concreta, dada su similitud con el aparecido en la icónica secuencia de 2001: Una odisea en el espacio, no ha sido revelada para evitar que los fans acudan a verlo.

El piloto de helicóptero Bret Hutchings le dijo a la emisora KSL-TV de Salt Lake City que la construcción parecía plantada ahí aposta por un entusiasta seguidor del trabajo de Kubrick, algo que fue corroborado por el equipo de Vida Silvestre tras datar la antigüedad del monolito.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS