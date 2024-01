La Sociedad de la Nieve: Todos los cameos de los supervivientes reales y sus familiares, explicados

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

La Sociedad de la Nieve, la nueva película de Juan Antonio Bayona, ya ha llegado a Netflix previo paso por los cines de todo el mundo durante unas semanas. Un filme en el que el cineasta español retrata la tragedia del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en plena cordillera de los Andes en octubre de 1972.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La cinta narra la historia de supervivencia de aquellos que salieron con vida del choque y quedaron atrapados en un glaciar durante el invierno. Solo unos pocos salieron con vida, y Bayona les ha permitido tener breves cameos en su película, así como a algunos de sus familiares.

CARLITOS PÁEZ

El cameo más significativo es el de Carlitos Páez. Este fue el superviviente más joven del accidente. En la película es interpretado por Felipe González Otaño y su tarea es sellar la cabina del avión para no morir congelados. Pero el verdadero Carlitos aparece en el filme dando vida a su padre, Carlos Páez Vilaro, quien al final de la cinta lee los nombres de los supervivientes por la radio. Es el único cameo con diálogo.

FERNANDO PARRADO

Fernando Parrado fue una de las dos figuras más importantes para la supervivencia del grupo. Junto a Roberto Canessa, logró recorrer más de 60 kilómetros hasta los valles de Chile para pedir ayuda. Parrado aparece en la película abriendo la puerta al actor que le interpreta durante la escena previa al embarque en el aeropuerto.

ROBERTO CANESSA

Roberto Canessa, el otro hombre que logró bajar del glaciar y pedir ayuda, también tiene su cameo en La Sociedad de la Nieve. Se le puede ver como uno de los médicos del hospital tras el rescate, justo detrás del actor que le interpreta.

RAMÓN SABELLA

Ramón Sabella, apodado Moncho, tiene una breve aparición como uno de los extras que aparecen en el aeropuerto antes del viaje. Javier y Liliana Methol se están despidiendo de sus familiares, cuando, en un plano general, Sabella cruza brevemente por la pantalla, vestido con un traje oscuro. Incluso le dedica una fugaz mirada a cámara.

DANIEL FERNÁNDEZ STRAUCH

Daniel Fernández Strauch era el primo de los hermanos Strauch, los encargados de cortar la carne de los cadáveres para alimentar al grupo. Fue uno de los líderes de los supervivientes y también ha colaborado en la película. Su cameo tiene lugar durante la misa del comienzo del filme. Aparece sentado en la segunda fila en el lado izquierdo de uno de los planos generales.

JOSÉ LUIS INCIARTE

José Luis Inciarte, Coche, colaboró en el rodaje de La Sociedad de la Nieve con un cameo. Sin embargo, nunca pudo llegar a verlo, pues murió el pasado 23 de julio de 2023, antes del estreno de la cinta. Se puede ver a Inciarte leyendo el periódico en la escena del bar en el que Numa se reúne con Gastón Costemalle y otros miembros del equipo.

ANTONIO VIZINTÍN

Antonio Vizintín, que recibe el sobrenombre de Tintín, aparece en los créditos de La Sociedad de la Nieve. Se le cita como un extra en el aeropuerto de Montevideo, aunque la cinta no cuenta con ningún plano en el que se le reconozca, por lo que o bien aparece a lo lejos o bien su cameo no pasó el corte definitivo en la sala de montaje.

GUSTAVO ZERBINO

Al igual que Tintín, Gustavo Cervino también aparece en los créditos pero no existe un plano en el que su rostro sea reconocible. En su caso, la cinta le acredita como el entrenador del equipo de rugby Old Christians, que no viajó en el avión.

JOAQUIN DE FREITAS TURCATTI

Joaquin de Freitas Turcatti es el sobrino real de Numa, el protagonista de la película y el último superviviente del accidente que murió en la montaña antes del rescate. De Freitas interpreta al vecino de su tío en una escena en la que Numa vuelve a su casa en bici.