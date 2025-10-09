Disney ya tiene su Harry Potter: convertirá Criaturas Imposibles en saga cinematográfica

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Disney ha cerrado un acuerdo millonario para llevar al cine Criaturas Imposibles, la saga superventas de literatura fantástica escrita por Katherine Rundell, que ejercerá de guionista y productora en la adaptación cinematográfica. Comparados con Harry Potter, los libros de aventura y fantasía siguen la historia de dos niños, uno perteneciente a un mundo mágico y otro al mundo normal, y saltan a gran pantalla con intención de convertirse en franquicia.

La venta de los derechos de adaptación, que ha alcanzado las siete cifras, llega tras una puja en la que también participaron Warner Bros. y Netflix por ver quién se hacía con una serie literaria que ha vendido más de cuatro millones de ejemplares. Además, con ella Rundell se alzó como la primera autora infantil británica desde J. K. Rowling en alcanzar simultáneamente el número 1 en ventas en Reino Unido y Estados Unidos.

El pacto, además de los derechos cinematográficos de la saga, también incluye y un acuerdo opción preferente para desarrollar todas las obras actuales y futuras de Rundell con su productora Impossible Films. La serie de libros, planeada como pentalogía con spin-offs ambientados en el mismo universo, publicó su primera entrega en 2023 (Criaturas Imposibles) y la segunda en 2025 (El rey envenenado).

"Estoy absolutamente encantada de entrelazar mis brazos con Disney. Es un privilegio estar escribiendo estos guiones y desarrollando estas primeras películas de la franquicia junto a mi equipo en Impossible Films y el equipo excepcional de Disney. Estoy especialmente agradecida a Bob Iger, cuyo entusiasmo tras leer el libro ayudó a que esta colaboración echase a andar", declara Rundell en comunicado oficial publicado en la web de The Walt Disney Company.

"Nuestra ambición es convertir Glimouria y Criaturas Imposibles en una saga de películas espectacular para entretener e inspirar a audiencias familiares de todo el mundo", señala la autora.

Por su parte, Bob Iger, director ejecutivo de Disney, ha celebrado el acuerdo subrayando la sintonía entre los libros de Rundell y la identidad del estudio: "Cuando leí Criaturas Imposibles, supe que pertenecía aquí, a Disney. Me atrajo de inmediato el mundo vibrante que Katherine imaginó y las posibilidades de lo que podríamos hacer juntos con esta historia. Escritas por la propia Katherine, estas películas están en las mejores manos con nuestro equipo de Walt Disney Studios, y estoy deseando ver esta historia cobrando vida en la pantalla".

Más allá de que Disney y Rundell están desarrollando los guiones y planificando la producción con vistas a construir una nueva saga cinematográfica, se desconocen otros detalles del proyecto como su reparto, director o fecha de inicio de rodaje.

La historia de Criaturas Imposibles se ambienta en el Archipiélago de Glimouria, un conjunto de islas ocultas al mundo donde criaturas míticas como grifos, centauros y dragones, existen y prosperan. En el primer libro, Christopher, un niño que visita a su abuelo en las Tierras Altas de Escocia, descubre el paso al Archipiélago y se une a Mal, una chica singular, para enfrentarse a una fuerza oscura que amenaza con despojar a Glimouria de su magia.