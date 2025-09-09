Archivo - Disney: The Exhibition, la exposición que celebra 100 años de magia con más de 250 piezas del estudio, llega a Madrid- DISNEY - Archivo

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia, la exposición que celebra el centenario del mítico estudio de animación, llega a Madrid. La muestra, que incluye más de 250 piezas de arte, vestuario y atrezzo original de las producciones de The Walt Disney Company, abrirá sus puertas a partir del 1 de octubre al público en la Fundación Canal, en el Paseo de la Castellana 214.

Después de su paso por ciudades como Filadelfia, Múnich, Londres, Chicago, Kansas City, Seúl y París, la exposición llega ahora a Madrid para proponer a sus visitantes a un viaje único por los mundos de Disney. Así, a través de los Archivos Walt Disney los visitantes podrán redescubrir algunas de sus historias favoritas y explorar un siglo de narración e innovación de The Walt Disney Company.

La exposición cuenta con 250 piezas repartidas en nueve galerías inmersivas que abarcan cien años de legado Disney, entre las que habrá obras de arte y dibujos, objetos históricos como maquetas, vestuario, utilería, objetos de memorabilia y hasta 14 instalaciones interactivas.

Las entradas para disfrutar de Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia en Madrid ya están a la venta a partir de hoy martes 9 de septiembre desde 14,90 euros en https://disney100exhibit.com/es/madrid/

TESOROS Y EXPERIENCIAS INMERSIVAS

Entre las piezas de la muestra se encuentran objetos de grandes clásicos como Blancanieves y los siete enanitos (1937) o Peter Pan (1953), hasta títulos más recientes como Encanto (2021). Los fans también podrán celebrar algunos de sus relatos preferidos procedentes de franquicias tan potentes y populares como Star Wars y Marvel y, cómo no, de las producciones de Pixar, con icónicos títulos como Toy Story, Cars o Los Increíbles.

Algunas de las joyas de Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia son el caballo del tiovivo de Mary Poppins (1964) utilizado por el legendario Dick Van Dyke, los libros del atrezzo original de Cenicienta (1950) y Merlín el Encantador (1963) o el vestido rojo de Cruella (2021) que vistió en el rodaje de la película la oscarizada Emma Stone.

También otros icónicos objetos y accesorios emblemáticos adicionales como la zapatilla de cristal de la versión de acción real de Cenicienta (2015), el casco de Iron Man que lució el héroe encarnado por Robert Downey Jr. en la película Vengadores: Infinity War (2018) o también el icónico conjunto de Indiana Jones, el legendario personaje encarnado por Harrison Ford, en Indiana Jones y el Dial del destino (2023).

Y además de esta impresionante colección de fascinantes tesoros de los 100 años de historia de Disney, la muestra también cuenta con galerías temáticas para invitar a los visitantes a vivir una una experiencia inmersiva, como un paseo por Main Street U.S.A. (calle principal de los parques Disney).

También habrá oportunidades fotográficas que permitirán a los visitantes posar junto a esculturas e impresiones de algunos de sus personajes preferidos, como Mickey Mouse, su entrañable amigo Goofy, la familia Parr de la película Los Increíbles o el Hada Madrina de Cenicienta.

La exposición incorpora además un componente en vivo que enriquece la experiencia del visitante, especialmente para familias y niños, con actores profesionales, integrados en el equipo de la muestra, que acompañarán a los visitantes en distintas galerías como narradores y guías, dramatizando momentos clave, destacando objetos relevantes y compartiendo historias.

Además, durante la visita los asistentes también podrán experimentar una amplia variedad de juegos y actividades interactivas transformando la visita en una experiencia más dinámica, memorable y mágica para todas las edades.