Paul Walter Hauser (Agárralo como puedas): "Pamela Anderson es un icono y una actriz muy talentosa"

NUEVA YORK, 20 Ago.

Paul Walter Hauser es uno de los actores de Agárralo como puedas, la esperada reinvención de la saga cómica que, de la mano del mítico Leslie Nielsen, marcó a toda una generación en los años 80 y 90. Dirigida por Akiva Schaffer y producida por Seth MacFarlane, la película aterriza en los cines españoles este viernes 22 de agosto, con Liam Neeson al frente del disparatado escuadrón policial.

Neeson interpreta al hijo del mítico teniente Frank Drebin, el personaje de Nielsen, asumiendo el peso del apellido en una aventura que mezcla acción policial y sátira a partes iguales. Paul Walter Hauser no duda en elogiar la vis cómica del actor irlandés. "Es curioso, porque hubo momentos en los que su diálogo... no esperaba que fuera tan gracioso al leerlo en el guion, pero luego le oías decirlo con su voz y era como... te mueres de risa", afirma en una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Liam Neeson es uno de los pocos protagonistas con verdadera presencia que tenemos", explica el director Akiva Schaffer. "Apenas ha usado ese poder para la comedia. El hecho de que estuviera dispuesto a reírse de sí mismo y parodiar su personaje es algo poco común. Si él se hubiera retirado del proyecto, no había otra persona a quien recurrir", prosigue.

El filme cuenta también con la participación de Pamela Anderson, a quien Paul califica como "un icono". "Es una de esas personas que nunca crees que vas a conocer. Y luego la conoces, y resulta que es encantadora y muy amable. Está viviendo un momento muy especial en su carrera, y me emociona ver qué viene después para ella", comenta el actor de su compañera de reparto.

HOMENAJE A UNA SAGA MUY QUERIDA

La película está repleta de guiños a la trilogía clásica protagonizada por el actor Leslie Nielsen. Una versión que pretende ser tan irreverente como la original, tal y como afirma Akiva Schaffer. "Intentamos mantener el ritmo de los chistes, el humor rápido, tonto y divertido, y a la vez honrar a los actores legendarios", explica el realizador.

La productora Erica Huggins reconoce que el mayor reto a la hora de hacer este nuevo filme fue estar a la altura de una saga tan querida: "Teníamos que hacer algo que se sintiera propio, pero también excelente. Si no, no valía la pena. Queríamos que pareciera que estábamos haciendo una película original y no la adaptación de una película perfecta", señala.

"Todo el equipo creativo ha querido honrar lo que amamos de las películas originales. No queremos mutilar ni censurar el arte, porque eso sería el inicio de algo inquietante", apunta Paul Walter Hauser, quien creció viendo los filmes de la famosa franquicia en televisión.

En Agárralo como puedas, el teniente Frank Drebin Jr. sigue los pasos de su padre, el legendario Frank Drebin, en la lucha contra el crimen. En esta nueva entrega, Drebin Jr. se ve envuelto en una peligrosa conspiración global, mientras intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. La película promete situaciones absurdas, persecuciones caóticas y el uso de gadgets extravagantes, todo con el objetivo de salvar el mundo. Kevin Durand, CCH Pounder, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu Danny Huston completan el reparto de la película.