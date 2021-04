Disney creará sables láser reales para los fans de Star Wars

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

La adquisición de Lucasfilm por parte de Disney no solo implicaba más proyectos de Star Wars, ya que también incluía el merchandising y atracciones en parques temáticos. Black Spire Outpost está abierto en ambas costas de los Estados Unidos y el hotel interactivo Star Wars: Galactic Starcruiser abrirá pronto sus puertas, por lo que la compañía se ha fijado un nuevo reto: fabricar sables láser reales.

Ya existen sables láser que se pueden personalizar en Disneyland y Disney World, pero las nuevas versiones tienen empuñadura retráctil, al igual que un sable de luz real. Así lo desvela WDW News Today, que recoge las declaraciones del presidente de los parques de Disney, Josh D'Amaro.

"Sale un emisor de luz, similar a los comprarías en Galaxy's Edge, lo enciendes y sale una hoja de luz realista, como las películas". "Es real", insistió D'Amaro sobre los sables, de los que por el momento no hay imágenes. Por el momento se desconoce cuándo saldrán a la venta y cuál será su precio.

El próximo gran proyecto de Disney World es Galactic Starcruiser, un hotel interactivo que imita a una nave y en el que los huéspedes vivirán una aventura de dos noches de duración. Se espera que esta atracción, ubicada en el parque de Florida, abra sus puertas en algún punto de 2021.

En cuanto a las producciones audiovisuales, la compañía está preparando la serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor. También está trabajando en una ficción de Cassian Andor, un spin-off de Ashoka Tano; una serie de Rangers of the New Republic; The Book of Boba Fett y la tercera temporada de The Mandalorian.