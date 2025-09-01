Disney anuncia Hexed, su nueva cinta de animación, que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La Destination D23 ha venido cargada de sorpresas para los fans de Disney. Durante el evento, celebrado este pasado fin de semana en Florida, la Casa del Ratón ofreció actualizaciones y detalles de sus próximas cintas y entre los anuncios destacó el de una nueva película de animación, que ya cuenta con fecha de estreno.

Titulada Hexed, tal y como dio a conocer Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios, la película tiene previsto llegar a los cines en noviembre de 2026. Según una breve sinopsis oficial, el filme seguirá a un "adolescente torpe y su madre perfeccionista" mientras descubren que "lo que le hace diferente podría ser precisamente unos poderes mágicos que darán un vuelco a sus vidas y a un mundo secreto de magia".

La cinta estará dirigida por Josie Trinidad (Zootrópolis) y Jason Hand (Vaiana 2), mientras que Roy Conli y Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones ejercerán de productores.

Por otro lado, según señalan algunos usuarios en las redes sociales, un primer vistazo al arte conceptual de la película habría sido enseñado durante la D23, mostrando un universo lleno de color.

First look at Walt Disney Animation’s next original movie ‘HEXED’



The film follows a teenager and his mom who discover his weirdness is actually hidden magic that transports them to a world where magic can run free.



In theaters on November 25, 2026 pic.twitter.com/KKDKTddPxn — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 30, 2025

Aparte del anuncio de Hexed, la Destination D23 fue el marco de importantes revelaciones sobre otros proyectos de animación de la Casa del Ratón. Así, se dio a conocer el título de Ice Age 6, Boiling Point, y su nueva fecha de estreno, el 5 de febrero de 2027; nuevos detalles de Zootrópolis 2, que contará en su reparto de voces con Patrick Warburton e Yvette Nicole Brown y vistazos exclusivos a Toy Story 5 y Hoppers (que llegará a los cines el 6 de marzo de 2026).