Ice Age 6 ya tiene título y nueva fecha de estreno

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

En el marco de la Destination D23, celebrada este pasado fin de semana en Florida, Disney ha hecho algunos anuncios de sus películas más esperadas de los próximos años. Y uno de los filmes que los fans esperan con más ilusión es la sexta entrega de la saga de animación Ice Age, que ya cuenta con título oficial y una nueva fecha de estreno.

Así, en la D23 se ha dado a conocer que Ice Age 6 se titulará 'Boiling Point' (Punto de ebullición) y llegará a los cines el 5 de febrero de 2027, retrasando un par de meses su estreno, anteriormente previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Según la sinopsis oficial de la película, la nueva entrega de la franquicia será "una alocada aventura llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y al resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido".

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/ZfyeUa5if9 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 30, 2025

La cinta volverá a contar en su reparto de voces con Ray Romano, Queen Latifah, John Leguizamo, Denis Leary y Simon Pegg, retomando sus papeles como Manny, Ellie, Sid, Diego y Buck, respectivamente.

Cabe recordar que ha pasado casi una década desde que se estrenara la última entrega de la saga, Ice Age: El gran cataclismo, en 2016 y 23 años desde que lo hiciera la primera, La edad de hielo (Ice Age), en 2002. La franquicia, una de las más exitosas en el cine de animación, ha amasado más de 3.200 millones de dólares con sus cinco entregas anteriores.