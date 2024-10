El director de Yo, Robot acusa a Elon Musk de plagio: "¿Puedo recuperar mis diseños, por favor?

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

La semana pasada Tesla presentó Cybercab, su taxi sin conductor que planea empezar a producir en 2026. En el evento, que tuvo lugar en Burbank (California), la compañía también mostró la última versión del Tesla Bot, denominado Optimus, así como una Robovan. En redes sociales no tardaron en aparecer críticas, y es que muchos usuarios encontraron un enorme parecido entre estos productos y los diseños de la película de ciencia ficción Yo, Robot.

Tesla denominó al evento We, Robot, en referencia al título de la colección de cuentos de Isaac Asimov de 1950 en la que se basa la película. Optimus, un humanoide robótico que Tesla está desarrollando actualmente y que toma su nombre del personaje de Transformers, tiene similitudes con los robots NS5 que salen en Yo, Robot. Pero, además, la Robovan (un vehículo autónomo que se parece al coche de reparto robótico de la película) y el Robotaxi (un taxi autónomo que se parece al Audi RSQ de la película) también levantaron polémica.

Alex Proyas, director del largometraje, se pronunció a través de X, digiriéndose directamente a Elon Musk. "Hola, Elon, ¿puedo recuperar mis diseños, por favor?", apuntó.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E

Matt Granger, quien trabajó como asistente de Proyas en Yo, Robot, también compartió su opinión en la red social. "Yo también deseo ofrecer mi 'vete a la mierda' con todos los dedos a Elon y su total falta de creatividad", rezaba el post, ya eliminado.

Proyas es también realizador de El cuervo, cinta de 1994 que este año sumó un remake dirigido por Rupert Sanders y que tuvo una pobre acogida por parte de la crítica. "Entre El cuervo y Tesla, Alex Proyas está teniendo un año increíble", bromeó Granger en X.

Between The Crow and Tesla, Alex Proyas is having one hell of a year. pic.twitter.com/c4CQrjGNEt