¿Habrá secuela de Nadie te salvará, el nuevo fenómeno de terror?

Nadie te salvará sigue a Brynn (Kaitlyn Dever), una joven que vive apartada de un vecindario que la ha aislado. La protagonista se refugia en la casa donde creció, donde unos extraños ruidos la despiertan y termina enfrentándose a unos seres sobrenaturales. Desde su estreno en Disney+ el 22 de septiembre, la película de terror se ha convertido en un éxito, y son millones los fans que ya se preguntan si tendrá una segunda parte.

Aunque Nadie te salvará no se concibió como parte de una saga, el director Brian Duffield parece que no descarta una secuela. "No soy el mayor fan de las secuelas. Bromeaba con Kaitlyn que tal vez sea cada siete años, haremos nuestro Antes del amanecer y te salvaremos. Podría hacer una secuela. No tengo planes de hacer una secuela. Si suficientes personas la ven en Hulu y todas la piden, hablaremos. Todavía no tengo un superplan de franquicia en mi cabeza. Requeriría mucho trabajo y luego estaría tan estresado que tendría que pensar en algo", declaró a Slash Film.

Nadie te salvará fue escrita por Duffield en 2019, adquirida por 20th Century en 2021 y se lanzó en 2023. Sin embargo, dado que la pandemia de COVID-19 probablemente retrasó gran parte del proceso de producción a lo largo de 2020, es probable que, si hubiera una secuela, no tardara tanto en estrenarse. Si se confirma antes de finales de 2023, en el escenario más optimista podría ser posible un lanzamiento a finales de 2024 o principios de 2025.

En cuanto al reparto, es difícil predecir qué camino tomaría Duffield para la secuela. Kaitlyn Dever protagonizó la primera película y acaparó la mayor parte del tiempo en pantalla, con la excepción de la aparición de Dari Lynn Griffin como Maude, la madre de Brynn. Una opción sería continuar directamente la historia de Brynn después del final de Nadie te salvará. Si Duffield sigue este camino, entonces podrían ganar protagonismo los vecinos de Brynn, quienes ahora están bajo el control de los extraterrestres. Esto podría dar pie a un tono y un tipo de terror completamente diferentes a los de la primera película.

Los extraterrestres han tomado el control de la ciudad, a pesar de que Brynn se salvó. Es probable que, de haber una secuela, Duffield se centre en la ciudad y el resto de habitantes, aunque otra posibilidad es que el director parta de una trama parecida a la de la primera entrega, pero con un protagonista y una localización diferentes.