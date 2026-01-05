El director de Iron Man 3 cree que el Doctor Doom de Robert Downey Jr. de Doomsday resucitará el cine de superhéroes

Archivo - Robert Downey Jr. Speaks onstage during the Marvel Studios Panel in Hall H at SDCC in San Diego, California on July 27, 2024 - ESSE GRANT/GETTY IMAGES FOR DISNEY - Archivo

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2027 con Robert Downey Jr. en el papel del Doctor Doom. Shane Black, el director y coguionista de Iron Man 3, está convencido de que su interpretación del villano en el filme de los Russo revitalizará las adaptaciones de cómics en la gran pantalla.

"Creo que, por sí mismo, va a revitalizar toda la industria del cine de superhéroes", expresó Black en declaraciones a ComicBook. "Al principio sonaba como una idea cínica. Ya sabes, recurramos al único tipo capaz de salvarnos siempre", añadió el cineasta.

"Pero va a funcionar. Realmente va a funcionar. Y él le ha aportado... No puedo decir nada, tampoco sé gran cosa. Estoy entusiasmado, seré el primero en ir a verla. No he visto todas las películas de Marvel. Pero esta no me la pierdo", afirmó Black, que, además de fan confeso de los cómics, ya trabajó en 2005 con Downey Jr. en Kiss Kiss, Bang Bang.

Para muchos fans del UCM, la repesca de Downey Jr. es un factor fundamental tras los altibajos por los que ha pasado la Casa de las Ideas desde Vengadores: Endgame. Y es que muchas de sus posteriores producciones, como Eternals, de Chloé Zhao, o The Marvels, dirigida por Nia DaCosta, no funcionaron como se esperaba en la taquilla, recibiendo una tibia acogida tanto por parte del fandom como de la crítica.

Esto ocasionó que la compañía capitaneada por Kevin Feige se replantease sus estrategias, ya que en los últimos cinco años solo dos títulos de Marvel han superado la barrera de los mil millones de dólares en taquilla: Spider-Man: No Way Home y Deadpool y Lobezno, filme que, dirigido por Shawn Levy, recuperó a Hugh Jackman en el papel de Logan y presentó a Channing Tatum como Gambito de los X-Men.

Con Downey Jr. encarnando a Víctor Von Doom bajo el mando de los Russo, y el ya confirmado regreso de Chris Evans como Steve Rogers, Vengadores: Doomsday podría convertirse en el taquillazo que eleve a los cómics Marvel y otras adaptaciones de superhéroes a un nuevo nivel.