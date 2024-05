MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

En 2022 se estrenó Elvis, un biopic sobre el rey del rock protagonizado por Austin Butler. El ámplio trabajo de documentación que realizó su director, Baz Luhrmann, le llevó al hallazgo de material inédito de conciertos de Presley. Ahora, Luhrmann ha adelantado que está preparando una película concierto con actuaciones rescatadas de todo ese metraje.

Ha sido durante su paso por la alfombra roja de la Gala MET donde el cineasta ha desvelado sus planes para el material. "Los fans quieren saber si todas esas grabaciones que hemos encontrado en sus archivos se van a convertir en una película de un concierto, y yo creo que sí va a ocurrir", declaró Luhrmann en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Baz Luhrmann teases that he may make a concert film out of all the unearthed concert footage he found when making #Elvis pic.twitter.com/kbK1ehEu5F — The Hollywood Reporter (@THR) May 6, 2024

Ya en octubre, el director de Moulin Rouge compartió a través de Instagram un video con algunos segundos de este metraje inédito. En esta publicación también se distingue una caja de cartón con el logo de Warner Bros. y una frase escrita en uno de los costados que reza: "Tomas eliminadas de Elvis".

"Un titular desde TCB que sé que muchos de vosotros estabais esperando escuchar... Es verdad que hemos encontrado muchas cintas con material inédito de Elvis On Tour y de Thats The Way It Is. No os lo perdáis", dice el pie de foto de la publicación, haciendo referencia a la marca del artista, Taking Care of Business.

That's The Way It Is es un documental que sigue las actuaciones de Presley en el festival de verano de Las Vegas durante agosto de 1970. Esta cinta se estrenó coincidiendo con el lanzamiento de su duodécimo álbum, titulado de la misma manera. Elvis On Tour es otro documental sobre el artista, que vio la luz en 1972, y muestra al cantante durante una de sus giras en la que recorrió 15 ciudades.

Luhrmann anunció anteriormente que quería preparar una versión extendida de la película Elvis con más actuaciones de Butler. "Hay muchísimas mas escenas que la llevan a cuatro horas de metraje, pero no lo haré hoy ni mañana. En algún momento... porque Austin lo dio todo en los conciertos, hizo todos los números musicales. Austin simplemente lo bordó y fue una experiencia increíble verle actuar en todos esos conciertos, así que algún día estrenaré todos esos conciertos juntos", prometió el director en una entrevista con IndieWire durante la gira de promoción de la cinta.

Aunque estas declaraciones se remontan a octubre de 2022, ni Butler ni Luhrmann han vuelto a actualizar al público sobre este tema. El biopic Elvis estuvo nominado a ocho premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor actor para Butler, pero se fue de vacío. Además, el filme biográfico consiguió amasar casi 300 millones de dólares en la taquillas de todo el mundo.