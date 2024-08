El director de Alien Romulus explica el polémico regreso de un personaje de la película original

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Fede Álvarez, responsable de cintas como No respires o el remake de Posesión infernal (Evil Dead) es el director de Alien: Romulus, la novena entrega de la saga de ciencia ficción y terror iniciada por Ridley Scott en 1979 con Alien, el octavo pasajero. La película, que ya está en los cines, ha tenido en general una buena acogida y aunque está repleta de homenajes a los otros filmes de la franquicia, algunos fans se preguntan por el significado y la coherencia de un regreso en particular, que el cineasta uruguayo ha querido explicar.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Mientras que el reparto lo conforman actores jóvenes que encarnan a personajes nuevos en la saga, en Alien: Romulus destaca también un rostro conocido. Y es que, gracias a una combinación de CGI y animatrónica, Ian Holm, quien falleció en 2020, ha vuelto a la gran pantalla como Rook, un androide de la Weyland-Yutani.

El intérprete dio vida a un personaje clave en el filme de 1979, el científico Ash, quien más tarde se revelaba que era un sintético cuya misión era la de llevar el xenomorfo a la compañía, aun a costa de la seguridad de los tripulantes del Nostromo. En la cinta de Alvárez tiene un papel similar, siendo su misión la de asegurar que el compuesto derivado de la experimentación con los alienígenas llegue a manos de la Weyland-Yutani.

"Históricamente, sólo hay una cantidad limitada de sintéticos, y por eso algunos vuelven unas cuantas veces. Así que estuvimos hablando, y Ridley y yo pensamos que el que nunca había vuelto era el mejor de todos, el modelo original interpretado por Ian Holm", explicó Álvarez en una entrevista concedida a Entertainment Weekly.

A pesar de compartir rostro, el androide de Alien: Romulus no es el mismo que el de Alien, el octavo pasajero. De hecho, ni siquiera tienen el mismo nombre. Y es que Ash no solo era neutralizado por los humanos en el filme de Scott, sino que además sus restos eran destruidos junto con el Nostromo, por lo que su vuelta no habría tenido sentido. No obstante, la cinta de Álvarez deja patente que Rook está enterado de todo lo sucedido a bordo de la nave en que viajaba la teniente Ripley.

"Tienen el parecido, pero tienen un comportamiento diferente. Rook y Ash tienen el mismo conocimiento porque todo es Madre", aclaró el director. Así, aunque ambos sintéticos no sean exactamente el mismo personaje sí que comparten mente, por lo que el hecho de que Rook ofrezca sus "simpatías" a los jóvenes de Romulus en un momento dado, como hiciera Ash con los tripulantes del Nostromo, no solo es un guiño a la original, sino que además tiene cierto sentido. "Es un androide diferente, pero es la misma conciencia de Madre que pasó de un androide al otro", añadía el cineasta.

Ante todo, Álvarez remarcaba que el regreso de Holm se gestó con el consentimiento de sus familiares, y que una de las primeras cosas que hizo fue hablar con la viuda. "[Ella] Sentía que Hollywood le había dado la espalda a Ian en los últimos años de su vida, que le habría encantado participar en más proyectos después de El Hobbit, pero no fue así. Así que ella estaba encantada con la idea de tenerlo de vuelta", reveló el cineasta.

Ambientada entre los eventos relatados en la primera película de la saga, Alien, el octavo pasajero (1979) y su secuela, Aliens: El regreso (1986), Alien: Romulus está protagonizada por Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn y Aileen Wu.