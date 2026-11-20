Encuentros con dinosaurios y un Scrat abrasado en el alocado tráiler de Ice Age: En ebullición - DISNEY

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Ice Age: En ebullición, la sexta entrega de la popular saga de animación, llegará a los cines el 5 de febrero de 2027. La película ha lanzado su tráiler oficial, el cual sigue a Manny, Sid, Diego, Buck y Ellie en una peligrosa misión para salvar su hogar, mientras Scrat y su bebé continúan con su inseparable obsesión por las bellotas.

El adelanto arranca, obviamente, en plena edad de hielo, donde ambas ardillas juegan con una bellota hasta descubrir que un volcán se ha reactivado y está a punto de entrar en erupción.

"¿Notáis eso?", pregunta Diego mientras camina con la pandilla por la selva. "Algo está pasando debajo del hielo", advierte otro personaje, a lo que el tigre, antes de liderar la expedición, sentencia: "Lava, caos y destrucción. En marcha".

"O detenemos ese volcán en erupción o acabaremos fritos", grita Buck desesperado, dando paso a una sucesión de escenas cargadas de humor, persecuciones de dinosaurios y nuevos personajes que se cruzarán en su camino.

"Una disparatada aventura repleta de dinosaurios y lava, que llevará a Manny (Ray Romano), Sid (John Leguizamo), Diego (Denis Leary), Ellie (Queen Latifah), Buck (Simon Pegg), a Scrat, obsesionado con las bellotas, que esta vez estará acompañado por Bebé Scrat y el gigantesco Jurassic Scrat, y al resto de la pandilla a explorar rincones nunca antes vistos del peligroso Mundo Perdido", reza la sinopsis oficial del filme.

Dirigida por John C. Donkin (Ice Age: Las aventuras de Buck) y producida por Lori Forte (Ice Age: El gran cataclismo), Ice Age: En ebullición cuenta en su reparto de voces junto a Romano, Leguizamo, Leary, Latifah y Pegg, con Ashley Park como Zee, Josh Peck como Eddie, Vincent Tong como Crash, Adam DeVine como Julian, Coco Jones como Melocotón, Chris Wedge como Scrat, Kari Wahlgren como Bebé Scrat, Dee Bradley Baker como Scrat Jurásico, Eduardo Franco como Bodi, y James Austin Johnson como Clarence, jefe de la tropa.