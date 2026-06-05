Tronchante tráiler de Ice Age: En ebullición, con Manny, Diego, Sid y Scrat despedidos por los aires - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

El 5 de febrero de 2027 llegará a los cines Ice Age: En ebullición, sexta entrega de la saga que promete ser aún más alocada que las anteriores. Disney ha lanzado, a modo de aperitivo, un tronchante tráiler en el que Scrat, Manny, Sid, Diego, Buck y Ellie salen despedidos por los aires.

Las imágenes arrancan con la humareda de una bestial explosión provocada por un volcán, al tiempo que suena la cantata Carmina Burana, de Carl Orff. Acto seguido, una bellota sale despedida hacia el cielo e instantes después aparece Scrat, gritando y con su cola ardiendo.

Es entonces cuando, tras él, salen volando por los aires Diego, el tigre dientes de sable; Manny y Ellie, los afables mamuts; Sid, el charlatán y algo torpe perezoso; y Crash, la zarigüeya, aterrorizados. Instantes después, a Manny le golpea un bloque de hielo en la cara, haciendo que suelte sin pretenderlo a Sid un tortazo y se trague una avispa.

"¡Cuidado!", advierte Ellie mientras pasa un fragmento de roca volcánica que chamusca el pelo a Manny. Seguidamente aparece tras ellos el entrañable Baby Scrat, agarrándose sus pequeñas patas mientras balbucea con su chupete en forma de bellota. Es entonces cuando todos juntos empiezan a precipitarse hacia lo desconocido.

UNA NUEVA AVENTURA POR RINCONES INEXPLORADOS DEL MUNDO PERDIDO

Según la sinopsis oficial de la película, esta nueva entrega de la franquicia será "una alocada aventura llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y al resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido".

La cinta volverá a contar en su reparto de voces con Ray Romano, Queen Latifah, John Leguizamo, Denis Leary y Simon Pegg, retomando sus papeles como Manny, Ellie, Sid, Diego y Buck, respectivamente.

Ice Age: En ebullición está dirigida por John Donkin (Ice Age: las aventuras de Buck Wild) y producida por Lori Forte (Ice Age, Ice Age: El gran cataclismo).