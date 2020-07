El día que Robert Downey Jr vetó a Jack Nicholson

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Pocos actores han tenido una segunda oportunidad de éxito en su carrera como Robert Downey Jr. Gracias al Universo Marvel, el actor que da vida a Iron Man se volvió a colocar en la lista A de Hollywood. Y en 2014 se negó a que Jack Nicholson interpretara a su padre en el drama judicial El Juez, un papel que finalmente acabó en manos de Robert Duvall.

En El Juez, Downey Jr. interpreta al abogado Hank Palmer, quien descubre que su padre, el juez alcohólico Joseph Palmer, es sospechoso de haber cometido un asesinato. En un principio, el rol iba a estar interpretado por Nicholson, pero tal y como ha explicado el director de la cinta David Dobkin, las exigencias del excéntrico actor hicieron que el equipo cambiase de idea.

"Tuvimos dos reuniones con él", explica Dobkin en una entrevista con Collider. "Él quería que el guion se volviese a escribir más que nosotros, y eso nos preocupó. Entonces Robert Downey Jr. y yo no s sentamos con él nuevamente... y nos dimos cuenta que queríamos defender el material. Nos preocupada hasta dónde tendríamos que haber llegado para hacer feliz a Jack".

Tal y como explica el director, tanto él como Downey Jr. consideraban que el guion no necesitaba los cambios que Nicholson exigía. Aunque añade que "fueron conversaciones muy interesantes ya que Jack es un gran narrador. No eran cambios correctos o incorrectos, eran diferentes. Más pequeños, un poco más aislados", continúa sobre cómo el actor de El Resplandor entendía al personaje de El Juez.

"Fue una película muy interesante. Pero justo después de la reunión recuerdo salir de su casa con Robert, mirarlo y decir 'no sé...'. Habíamos trabajado durante dos años, y pensé 'no sé si podemos volver a escribirlo'. Y Robert dijo 'no lo haremos, ¿quién es el siguiente?'. Yo le contesté que tenía que ser Robert Duvall, y así fue", sentencia Dobkin.

Desde luego, hay que demostrar mucha confianza en una historia como para rechazar a un actor de la talla de Nicholson, pero Dobkin y Downey Jr. lo tenían más que claro, incluso si eso significaba perder al veterano actor. Aunque, por otro lado, Robert Duvall hizo un gran trabajo interpretando a Joseph Palmer, y recibió numerosas nominaciones a premios, incluido el Oscar.