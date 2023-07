El día que Kate Winslet ridiculizó a Robert Downey Jr.

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

En 2006 se estrenó The Holiday, cinta dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Kate Winslet y Cameron Diaz. Los papeles protagonistas masculinos fueron a parar a Jude Law y Black Jack, pero Robert Downey Jr. ha revelado que hizo el casting para el filme y pensó que iba a ser el elegido.

En una entrevista en The Howard Stern Show, Robert Downey Jr. y Jimmy Fallon relataron que hicieron la audición para los papeles de Law y Black respectivamente. "A ambos nos llamaron para llenar los asientos... Meyers necesitaba a alguien para dar la réplica a las chicas y nosotros estábamos sentados allí pensando: 'Está a punto de suceder'", relató el actor de Iron Man, que estaba convencido de que iba a conseguir el rol.

"Y yo estaba como: 'Tengo que tener un mejor acento británico que Jude Law en este momento'. Y Winslet me dijo: 'Es el peor acento británico que he escuchado'", confesó el intérprete.

Pese al comentario de Winslet, Fallon alabó el trabajo de su compañero. "Sin duda, es el mejor actor con el que me he sentado y he hecho una escena en toda mi vida. Eso fue alucinante para mí. Dejé el negocio. Nunca volví. Esa fue la última vez que hice un casting para un papel", comentó. Además, Robert Downey Jr. rememoró el momento en que los rechazaron para la película. "Nancy me dijo, nos dijo a los dos: 'Es genial, simplemente no encaja'", expuso.

The Holiday es una comedia romántica y narra la historia de dos mujeres, una estadounidense y otra británica, que intercambian sus casas durante las vacaciones de Navidad. El largometraje se puede ver en España a través de SkyShowtime.