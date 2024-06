Día D: Cinco grandes películas y dos series del Desembarco de Normandía

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

El 6 de junio de 1944 cientos de miles de soldados participaron en la mayor operación militar aeronaval de la historia: El Desembarco de Normandía. Se cumplen, por tanto 80 años del conocido desde entonces como el Día D, un capítulo clave de la historia moderna que fue capital para la liberación de los territorios de la Europa Occidental que habían sido ocupados por la Alemana nazi que el cine ha recreado en varias ocasiones.

Al hablar del Desembarco de Normandía, conocido en clave como Operación Overlord, rápidamente vienen a la memoria las imágenes de la colosal secuencia que recrea ese capítulo bélico en el arranque de Salvar al Soldado Ryan que ofrece un fiel reflejo en pantalla de la magnitud de la operación llevada a cabo por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero el Día D, el momento clave para vencer al Tercer Reich, es mucho más que Spielberg. En el aniversario de la de la Operación Overlord, estos son algunos de los títulos que han llevado al cine este episodio fundamental para la victoria de los Aliados sobre la Alemania de Hitler.

DÍA D, 6 DE JUNIO (1956)

El repaso arranca con la película protagonizada por Robert Taylor en la que el actor da vida a Brad Parker, un capitán del ejercito estadounidense que se encuentra en el frente aquel 6 de junio de 1944 y en la que la evidente carga bélica se adereza con romances que saltan a la mente de los soldados en mitad del combate.

EL DÍA MÁS LARGO (1962)

El primer gran clásico cinematográfico del Desembarco de Normandía. Una grandiosa película de 180 minutos, ganadora de dos Oscars (mejores efectos visuales y mejor fotografía) y con un reparto espectacular que reunió a nombres como John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton o Sean Connery. La película, que tuvo tres directores (Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki) supo captar toda la épica y el heroísmo del Día D, pero sin perder verosimilitud. Una de las joyas del género.

EL DESAFÍO DE LAS ÁGUILAS (1968)

Son los albores del Día de D el escenario temporal de la película con la que Brian G. Hutton llevó al cine la novela bélica de Alistair MacLean. Richard Burton y Clint Eastwood encabezan un reparto de esta aventura que relata las andanzas de un grupo de élite cuya misión es rescatar a un general estadounidense en poder de las tropas nazis antes de que revele el plan para el Desembarco de Normandía.

UNO ROJO, DIVISIÓN DE CHOQUE (1980)

Saltamos ya hasta la década de los ochenta para econtrarnos con la película de Samuel Fuller, un retrato crudo y directo escrito y dirigido por un cineasta que estuvo en el frente. Lee Marvin, Robert Carradine y el jedi Mark Hamill, en pleno auge tras el estreno de La Guerra de las Galaxias, protagonizan esta película que estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes.

SALVAR AL SOLDADO RYAN (1998)

Steven Spielberg puso todo su talento visual servicio del desembarco recreando con magistral nervio y crudeza el momento justo de la llegada de las primeras tropas a la costa norte francesa en uno de los arranques más impactantes de la historia del cine. Una película protagonizada por Tom Hanks, y ganadora de cinco Oscar, que relata cómo en mitad de la mayor operación militar de la historia un grupo de solados tiene encomendada una pequeña misión: poner a salvo a James Ryan.

HERMANOS DE SANGRE (2001)

No fue en la pantalla grande, sino en la pequeña. Y esta vez no fue con Spielberg y Hanks como director y protagonista, sino como productores. Pero es justo y necesario incluir en esta lista la impresionante y aclamada serie de HBO. 'Day of Days (El día D / El día más largo)' es el título del capítulo en el que los paracaidistas de la Compañía Easy llegan a Normandía.

LOS AMOS DEL AIRE (2024)

La Operación Overlord también protagoniza otro de los capítulos de Masters of the Air (Los amos del aire), la serie de los mismos creadores de Hermanos de Sangre, y de The Pacific, que más recientemente se ha estrenado ahora en Apple TV+ y que está centrada en los pilotos del 100.º Grupo de Bombardeos que combatió en la Segunda Guerra Mundial