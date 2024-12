El desnudo total de Margot Robbie en El lobo de Wall Street fue idea suya

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Margot Robbie saltó a la fama gracias a El lobo de Wall Street, la película de de Martin Scorsese. En la cinta, la actriz aparece completamente desnuda junto a Leonardo DiCaprio, un detalle que, tal como ha revelado, fue idea suya.

Aunque Scorsese le dijo que podría usar una bata si le hacía sentir más cómoda, la tres veces nominada al Oscar reveló que fue idea suya desnudarse completamente para la escena en la que su personaje, Naomi, seduce a Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio).

"Eso no es lo que ella haría en esa escena", explicó en el podcast Talking Pictures. "La cuestión es que ella saldría completamente desnuda; esa es la carta que está jugando", añadió.

Robbie también contó que tomó la decisión de abofetear a DiCaprio en su audición final, cuando la escena requería un beso. "Pensé que podría besar a Leonardo DiCaprio en ese momento y sería fantástico. Estoy ansiosa por contarles esto a todos mis amigos. Y luego pensé... No. Y simplemente le di una bofetada en la cara", recordó.

"Hubo un silencio sepulcral que pareció una eternidad, pero probablemente fueron tres segundos. Entonces simplemente se echaron a reír. Leo y Marty se reían tanto que dijeron 'eso fue genial'. Yo estaba pensando 'me van a arrestar, estoy bastante segura de que eso es asalto, agresión. No solo no volverás a trabajar, sino que irás a la cárcel por esto, idiota. ¿Y por qué tuviste que pegarle tan fuerte? Deberías haberlo hecho más suave'", agregó.

Robbie reveló anteriormente que a ella también se le ocurrió la idea de que Naomi y Jordan tuvieran relaciones sexuales por última vez antes de pedirle el divorcio. "Cuanto más loco estabas, más le gustaba a Marty", dijo en 2022 sobre la positiva acogida que tuvieron sus sugerencias por parte del director.