Los derechos para rodar películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit, en venta

El Señor de los Anillos y El Hobbit son dos de las trilogías cinematográficas más taquilleras de la historia del cine. Y aunque la franquicia continuará en la pequeña pantalla gracias a la serie que prepara Amazon Prime Video, los derechos para hacer nuevas películas, merchandising, juegos y eventos en vivo basados en el épico universo de fantasía creador por J.R.R. Tolkien han salido a la venta.

Según Variety, The Saul Zaentz Company ha decidido vender sus derechos sobre la obra de Tolkien. La compañía ha contratado a ACF Investment Bank para gestionar el proceso de venta, que comenzará esta semana con una ronda de contactos con posibles compradores. La publicación estima que la venta podría cerrarse los 2.000 millones de dólares. La serie El señor de los anillos: Los anillos de poder se estrenará el 2 de septiembre en Amazon Prime Video y, según Variety, la plataforma está "a la cabeza de la lista de candidatos principales para hacerse con los derechos adicionales que ahora tiene Zaentz".

Cabe destacar que The Saul Zaentz Company tiene derechos limitados sobre las dos obras más conocidas de Tolkien, y también sobre otros títulos de la Tierra Media como Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media y El Silmarillion. En este caso, los herederos de Tolkien poseen los derechos de autor parciales. Además, Warner Bros. también mantiene algunos derechos de desarrollo de películas de El Señor de los Anillos a través de New Line Cinema.

El año pasado Warner Bros. anunció sus planes de producir una película de animación con New Line y Warner Bros. Animation titulada The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Tal como apunta Variety, The Saul Zaentz Company considera que los derechos sustanciales de las películas de imagen real volvieron a ser propiedad suya el año pasado, en parte porque Warner Bros. no había estado desarrollando activamente nuevo contenido. "Warner Bros. se negó a hacer declaraciones, pero se cree que entre el estudio y The Saul Zaentz Company ya hay dudas sobre quién controla qué cuando se trata de los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit, que han sido objeto de varios litigios a lo largo de los años", recalca Variety.

Saul Zaentz, un empresario de la música y el cine que murió en 2017, adquirió la adaptación cinematográfica y otros derechos de varios títulos de Tolkien en 1976. Uno de los formatos que se eliminó del acuerdo con Zaentz en la década de 1970 fue el derecho a producir una serie de televisión que tuviera más de ocho episodios. Esa laguna legal permitió a Amazon negociar directamente con los herederos de Tolkien de cara a la producción de su serie.

Dirigida por Peter Jackson, la trilogía de El señor de los anillos se estrenó en cines en 2001 con La comunidad del anillo, convirtiéndose en un éxito mundial y una de las trilogías más exitosas no sólo de público sino también de crítica; las tres películas han ganado en total 17 premios Oscar, de los cuales 11 fueron para El retorno del rey (2003), igualando con Titanic y Ben-Hur en el récord de mayor número de galardones de la Academia ganados por una película. La trilogía amasó más de 2.900 millones de dólares en taquilla.

Años después el propio Jackson dirigió la trilogía basada en El Hobbit cuya primera entrega, Un viaje inesperado, vio la luz en 2012. Con sus dos otras entregas, La desolación de Smaug (2013) y La batalla de los Cinco Ejércitos (2014), la saga también superó los 2.900 millones de dólares en taquilla.