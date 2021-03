El demencial look de Jared Leto en los Globos de Oro arrasa:"El peor Joker en la gran pantalla y el mejor fuera de ella"

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

La de 2021 ha sido una de las ediciones más atípicas de los Globos de Oro con una gala mayoritariamente virtual debido a la pandemia de coronavirus. Pese a que los candidatos y premiados han intervenido desde sus casas, las estrellas han sacado sus mejores galas para la ocasión... y algunos de sus atuendos se han convertido en el blanco de los memes.

Jared Leto fue uno de los protagonistas de la noche, ya que estaba nominado al premio a mejor actor secundario por su trabajo en Pequeños detalles. Y, fiel a su estilo rompedor, el intérprete revolucionó Twitter con su llamativo look, compuesto por un traje con una enorme flor en la chaqueta.

"Parece el hijo de Sonny y Cher", comentó un usuario de Twitter. "Jared Leto se parece a tu tía, la que usa demasiado perfume, y a tu tío, el que te da cerveza en las reuniones familiares, fusionados en una sola persona", aseguró otro tuitero.

Jared Leto looks like Sonny and Cher‘s love child lol #GoldenGlobes pic.twitter.com/i2C1r4JyHD — Saúl Alejandro (@SaulAlejandr00) March 1, 2021

Jared Leto looks like your aunt who wears too much perfume, and your uncle who slips you beer at family functions, merged into one person. pic.twitter.com/v9YhNPH5xC — Matt Fernandez (@FattMernandez) March 1, 2021

"Si Jared Leto no está lanzando agua a la gente en la cara con esa flor, nos rebelamos", afirmó otro fan. "Jared Leto parece uno de los Allman Brothers", destacó una espectadora. "Jared Leto parece ese tío con el que tus padres no querían que salieras en los 70", opinó otro miembro de la red social.

If Jared Leto is not squirting people in the face with water out of that flower, we riot. #GoldenGlobes pic.twitter.com/l344FDrn7H — Flea J (@EJ_Riv) March 1, 2021

Jared Leto out there looking like an Allman brother #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZRhuCFi243 — Niki Cruz (@cruzniki) March 1, 2021

Jared Leto look like the guy your parents didn't want you to date in the 70s pic.twitter.com/FssKDkJnT9 — nÌ·uÌ·nÌ·tÌ·iÌ·uÌ·sÌ· Ì·nÌ·oÌ·cÌ·tÌ·iÌ·sÌ· (@nnneddly) March 1, 2021

"Creo que ser el peor Joker en la gran pantalla y el mejor Joker fuera de la pantalla ha afectado seriamente a Jared Leto", soltó otro seguidor. "¿De qué secta es líder Jared Leto? Porque eso es exactamente lo que este atuendo me está transmitiendo", bromeó una tuitera.

I feel like being the worst on screen joker but also the best off screen joker has really hit Jared Leto hard. #GoldenGlobes pic.twitter.com/OgbWRdHUJb — Andrew James (@ARareEagle) March 1, 2021

What cult is Jared Leto the leader of because that is exactly what this outfit is serving me. pic.twitter.com/QyqEQpAFv4 — Kathryn Fabbroni (@KathrynFabbroni) March 1, 2021

No es por nada, yo entiendo que te guste Jared Leto, pero en esa foto parece el del medio de los Chichos 😠😂 — Nymeria Solo (@NymeriaSolo) March 1, 2021

Jared Leto parece cualquier Virgen de pueblo #GoldenGlobes — anamaria (@anmarrymu) March 1, 2021

Ni siquiera a jared leto le queda bien el bigote — Nia (@TxispiConeko) March 1, 2021

Jared Leto con ese pelo largo y esa flor en el traje pic.twitter.com/a3WpSw1awv — MAITÉ. (@MaiBritos8) March 1, 2021

Jared Leto esta a dos pasos de decir que se ha comprado un rancho para su secta y que es el nuevo mesías — 🌻Abba 🌾 (@palitodejoly7) March 1, 2021

Che Jared Leto dejó la Secta solo para aparecer en el Zoom!

Good for him — Julibird | Fleabag is my Melodrama ✨✨ (@Juli_Mica02) March 1, 2021

Cada vez que veo a Jared Leto me da creepy vibes aunque no esté caracterizado, no sé por qué #GoldenGlobes — Sara (@SMmad90) March 1, 2021

Leto competía por el galardón a mejor actor secundario en una película con Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago; Bill Murray por On the Rocks; Leslie Odom Jr. por Una noche en Miami; y Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Finalmente fue Kaluuya quien se hizo con el premio.

"Es un thriller clásico con un final sorpresa que está lleno de suspense y misterio. Creo que la gente se divertirá mucho viendo Pequeños detalles", declaró Leto a People sobre la película, en la que interpreta a un presunto asesino en serie. La cinta, dirigida por John Lee Hancock, llegó a los cines españoles el 26 de febrero.