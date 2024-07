Deadpool y Lobezno: Uno de los protagonistas de los grandes cameos rompe su silencio

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno sigue causando furor entre los seguidores del UCM. Una de sus grandes estrellas ha roto al fin su silencio sobre el esperado cameo en la cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

(ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)

Se trata en concreto de Channing Tatum (Fly Me to the Moon), quien tiene una aparición estelar en la tercera entrega del mercenario bocazas como Remy LeBeau, A.K.A. Gambito. Hace ya varios años, el actor estuvo a punto de dar vida a este encantador mutante en su propia cinta ambientada en el universo de los X-Men.

Tras varios intentos fallidos para sacarla adelante, el proyecto se canceló definitivamente en 2019. Sin embargo, Tatum ha visto su sueño cumplido al interpretar a Gambito en Deadpool y Lobezno. Ahora, el protagonista de las sagas Infiltrados en clase y Magic Mike se ha pronunciado por fin sobre su esperado cameo en la película de Marvel que continúa arrasando en los cines.

Lo ha hecho a través de su cuenta en Instagram. Tatum publicó una imagen posando con Reynolds hace casi diez años en la Comic-Con de San Diego, cuando iba a anunciar que protagonizaría un filme en solitario como Gambito.

Este sueño, aunque truncado en su momento, se ha materializado con la llegada de Deadpool y Lobezno a los cines. Tatum ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a Reynolds por haber peleado para que él pudiera interpretar al personaje en el filme.

"Realmente no lo conocía en absoluto en aquel momento. Pero desde entonces, puedo deciros que prácticamente nadie me ha respaldado más en esta industria que Ryan. Pensé que nunca sería Gambito, pero él peleó por mí y por Gambito. Siempre le estaré agradecido porque no sé cómo podría hacer algo que iguale lo que esto significa para mí. Te quiero, tío", escribió Tatum, quien también expresó su gratitud a Shawn Levy por su papel en la película.

Creado en 1990 por Chris Claremont y Jim Lee para el número 266 de Uncanny X-Men, Gambito es un mutante capaz de cargar con energía cinética explosiva objetos inanimados, empleando casi siempre una baraja de cartas como arma contra sus enemigos. Pero esta no es su única habilidad, ya que, además de ser un hábil luchador cuerpo a cuerpo, es un gran hipnotista. Y, antes de unirse a las filas de la imposible Patrulla X, fue un experto ladrón que utilizaba sus poderes en su propio beneficio.