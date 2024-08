MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

David Lynch, director de películas como Mulholland Drive, Inland Empire o El hombre elefante y cocreador de la aclamada serie Twin Peaks, ha asegurado que no tiene intención alguna de retirarse. Y es que recientemente, a raíz de declaraciones del cineasta, se especulaba que, por motivos de salud, no volvería a ponerse tras las cámaras, algo que él mismo ha desmentido categóricamente.

"Señoras y señores. Sí, tengo un enfisema debido a mis muchos años de fumador. Tengo que decir que disfrutaba mucho fumando y que me encanta el tabaco, su olor, prender fuego a los cigarrillos, fumarlos... pero este placer tiene un precio, y en mi caso es el enfisema. Hace más de dos años que dejé de fumar. Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma, salvo por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré. Quiero que todos sepan que aprecio mucho su preocupación. Con cariño, David", escribía Lynch en su cuenta de X (antes Twitter).

