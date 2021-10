David Fincher prepara Voir, una serie documental rendirá homenaje al cine en Netflix

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Después de éxitos como Mank y Mindhunter, David Fincher ya tiene nuevo proyecto en Netflix. El cineasta prepara Voir, una serie documental de ensayos visuales en la que celebrará el cine y rendirá homenaje al séptimo arte.

Según The Wrap, el director ejercerá como productor ejecutivo de la producción en colaboración con David Prior. La serie se estrenará el 13 de noviembre en el marco del AFI Fest 2021. Posteriormente se lanzará en Netflix, aunque por el momento se desconoce la fecha de estreno.

La plataforma ha descrito Voir como "una serie documental de ensayos visuales que celebran el cine, de la mente de uno de los maestros modernos". El servicio también ha lanzado un breve teaser de la docuserie.

From executive producer David Fincher…



VOIR, a new documentary series of visual essays celebrating cinema, from the mind of one of film’s modern masters.



Premiering at AFI Fest and coming soon to Netflix. pic.twitter.com/gqHqlvbxZF