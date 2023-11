Darren Aronofsky dirigirá un biopic de Elon Musk

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Darren Aronofsky, director de películas como Cisne negro, Réquiem por un sueño o La fuente de la vida, ya tiene nuevo proyecto. El realizador dirigirá un biopic de Elon Musk, cinta que correrá a cargo de la productora A24.

A24 ha confirmado la noticia a IndieWire, que señala que la película se basará en la biografía escrita por Walter Isaacson sobre el magnate tecnológico y CEO de SpaceX. Este proyecto será el segundo de Aronofsky para A24 tras el lanzamiento en 2022 de La ballena. El último trabajo del director es Postcards from Earth, un largometraje lanzado en 2023 que solo se podrá ver en The Sphere (Las Vegas), la pantalla más grande del mundo.

Musk saltó a la fama cuando fundó SpaceX, una empresa de fabricación de naves espaciales, en 2002. También fue uno de los primeros inversores en Tesla y, finalmente, ascendió hasta convertirse en CEO. El año pasado, Musk tomó la controvertida decisión de comprar Twitter por 44.000 millones de dólares y le cambió el nombre a X. Desde que asumió el control de la plataforma, Musk ha realizado varios cambios que han resultado en numerosas críticas, incluyendo el despido de varios empleados o el cobro a los usuarios por la verificación. Actualmente, es la persona más rica del mundo, y Bloomberg y Forbes estiman que su patrimonio es de más de 200.000 millones de dólares.

El proyecto del biopic ya ha llegado a oídos de Elon Musk, que parece contento con la elección de Aronofsky como realizador. "Me alegra que lo haga Darren. Él es uno de los mejores", escribió a través de Twitter.

Glad Darren is doing it. He is one of the best.