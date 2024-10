Daniel Day-Lewis sale de su retiro para rodar una película con su hijo

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

En 2017 Daniel Day-Lewis anunció su retirada, asegurando entonces que El hilo invisible, cinta que protagonizó a las órdenes de Paul Thomas Anderson, sería su última película. Siete años después, el intérprete volverá al cine, y lo hará con un papel en una película dirigida por su hijo, Ronan Day-Lewis.

Anemone es el título del largometraje, cuyo guion han escrito padre e hijo. Según The Hollywood Reporter, la historia "explora los vínculos familiares, específicamente aquellos que involucran a padres, hijos y hermanos". Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green completan el elenco.

"No podríamos estar más emocionados de asociarnos con un brillante artista visual como Ronan Day-Lewis en su primer largometraje junto a Daniel Day-Lewis como su colaborador creativo", dijo el presidente de Focus Features, Peter Kujawski, en un comunicado. "Han escrito un guion verdaderamente excepcional y esperamos llevar su visión al público junto con el equipo de Plan B", agregó. Entre el equipo creativo se encuentran el director de fotografía Ben Fordesman, la diseñadora de vestuario Jane Petrie y el diseñador de producción Chris Oddy.

Hasta ahora, Ronan Day-Lewis, fruto de la relación entre el actor y Rebecca Miller, ha dirigido un cortometraje y un videoclip, por lo que Anemone será su primer largometraje. Además, el hijo de Daniel Day-Lewis también es pintor.

En un comunicado emitido en 2017, Daniel Day-Lewis, considerado uno de los mejores actores no solo de su generación sino de la historia del cine, anunció su retirada. "Daniel Day-Lewis ya no trabajará como actor. Está inmensamente agradecido con todos sus colaboradores y audiencias a lo largo de muchos años. Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán más comentarios sobre este tema", rezaba el texto.

El intérprete ha ganado el premio Oscar al mejor actor en tres ocasiones: la primera en 1990 por su trabajo en Mi pie izquierdo y después por los filmes Pozos de ambición en 2008 y Lincoln en 2013. Además de los mencionados filmes, la carrera del actor irlandés incluye mportantes títulos como The Boxer, El último mohicano, Gangs of New York, La edad de la inocencia, En el nombre del padre, La insoportable levedad del ser o Mi hermosa lavandería.