Dan Stevens será el nuevo Robocop en la serie de Amazon Prime Vídeo - NEON Y ORION PICTURES

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

La serie de Robocop que prepara Amazon Prime Vídeo ya tiene a su protagonista. Dan Stevens (Downton Abbey) será quien interprete a Alex Murphy, el policía que terminará trágicamente convertido en mitad hombre y mitad máquina al servicio de la ley y el orden.

Según informa Deadline, Prime Video ha fichado a Stevens para el papel de Robocop en esta nueva versión del personaje a la pequeña pantalla, que tiene a Peter Ocko (Moonhaven) como showrunner.

La información destaca que el intérprete se convirtió rápidamente en el principal candidato para interpretar a Murphy, a quien dio vida Peter Weller en el filme original de 1987, dirigido por Paul Verhoeven.

El fichaje del actor, conocido por sus papeles de David Haller en la serie Legion o Matthew Crawley en Downton Abbey, se produce un mes después de que Amazon MGM Studios diera oficialmente luz verde a la serie, que llevaba años en desarrollo.

LA TRAMA DE ROBOCOP SEGUIRÁ LOS PASOS DEL FILME ORIGINAL

La serie de RoboCop, que lleva en desarrollo desde 2024, está compuesta por ocho episodios. Escrita por Ocko, seguirá a un gigantesco conglomerado tecnológico que convence a la ciudad para incorporar un poderoso cíborg a su cuerpo de policía.

Este agente de la ley cibernético contará con la conciencia implantada de Murphy, un agente muy querido en el cuerpo que ha fallecido, según la descripción oficial.

RoboCop fue uno de los primeros títulos de MGM que Amazon señaló para desarrollar tras hacerse con el estudio en 2022. Ocko también ejerce como showrunner y productor ejecutivo de la serie junto a James Wan, Michael Clear, Danielle Bozzone y Rob Hackett, además de Ed Neumeier y Michael Miner, guionistas de la película original de RoboCop.

"Siempre he sido un enorme fan de RoboCop, así que poder contribuir a llevar este universo a la televisión es un sueño hecho realidad", afirmó Wan en un comunicado. "Lo que Paul Verhoeven creó en 1987 se adelantó décadas a su tiempo, y las cuestiones que planteaba sobre la tecnología, la identidad y los intereses a los que realmente responden las grandes corporaciones son hoy más relevantes que nunca", añadió.

"Junto a la particular visión de Peter [Ocko] y su atrevida forma de contar historias, y de la mano de Ed y nuestros socios de Amazon MGM Studios, estamos trabajando para rendir homenaje a todo aquello que convirtió a la película original en un icono y poner de relieve su vigencia en este mundo moderno dominado por la tecnología, al tiempo que construimos algo completamente nuevo para una audiencia global", sentenció Wan.

Al filme de Verhoeven le siguieron dos secuelas, RoboCop 2, estrenada en 1990, y RoboCop 3, en 1993, además de un remake estrenado en 2014. Peter Weller interpretó al protagonista en las dos primeras entregas, mientras que Robert Burke asumió el papel en RoboCop 3 y Joel Kinnaman lo encarnó en la nueva versión.

Por otro lado, la serie de RoboCop también marca una nueva colaboración de Stevens con la compañía tras finalizar recientemente el rodaje de la adaptación a la pequeña pantalla de Legacy of Spies, basada en la novela del escritor John le Carré, para MGM+ y BBC.

Además, el actor también se encuentra filmando la temporada 2 de Dexter: Resurrection, donde interpretará a Owen Stark, conocido como el Asesino de los Cinco Distritos, y volverá a trabajar por tercera vez con el director Adam Wingard en Onslaught, filme de A24 que llegará a los cines el 4 de septiembre.