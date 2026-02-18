Muere Tom Noonan actor de Heat, Robocop 2 o El último gran héroe, a los 74 años - CONTACTO
MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -
Tom Noonan, el actor, guionista y director conocido por sus papeles en cintas como Heat, Robocop 2, Hunter o El último gran héroe, ha fallecido a los 74 años.
Noonan murió el pasado sábado, 14 de febrero, según confirmó Fred Dekker, director de Una pandilla alucinante, filme de 1987 en el que participó Noonan dando vida al monstruo de Frankenstein. No se ha revelado la causa de la muerte.
"Con gran tristeza comunico el fallecimiento de Tom Noonan. La inolvidable interpretación de Tom como Frankenstein en Una pandilla alucinante es uno de los momentos más destacados de mi modesta filmografía, sin duda gracias al magistral maquillaje diseñado por Stan Winston, esculpido por Tom Woodruff Jr. y aplicado por Zoltan Elek.
"Impresionado por su interpretación de Francis Dollarhyde en Manhunter, de Michael Mann, quería desesperadamente que Tom leyera el guion y considerara el papel, pero sabía que conseguirlo era probablemente una apuesta arriesgada. No obstante, accedió a reunirse conmigo en su apartamento de Hollywood para hablar del papel", añadió el director que destacó que que Noonan era " proverbial caballero y erudito" y lamentó "la perdida de un gran talento". "Descansa en paz, Tom. Gracias por tu gran trabajo", concluye.