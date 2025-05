Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans, un magnético triángulo amoroso en el nuevo tráiler de Materialistas

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans forman un curioso triángulo amoroso en el nuevo tráiler de Materialistas, la nueva película de Celine Song que se estrena el 14 de agosto. Johnson encarna a una exitosa casamentera envuelta en una encrucijada entre alguien de su pasado y un nuevo pretendiente.

El negocio del personaje de Johnson va viento en popa, siendo ya nueve los matrimonios que se han celebrado gracias a su labor como celestina. Y es precisamente en una de esas bodas donde conoce al personaje de Pedro Pascal. "¿Qué haces en la mesa de los solteros?", le inquiere Johnson y, cuando le ofrece su ayuda para encontrar pareja, Pascal bromea diciendo: "¿Estás ligando conmigo?".

Ambos acaban juntos, y el personaje de Pascal, que parece el pretendiente ideal, no escatima en regalos para ella. Todo parece perfecto... hasta que la 'matchmaker' se reencuentra con su expareja, a quien da vida Chris Evans. "No has cambiado nada", le dice Johnson, a lo que Evans responde: "Preferiría haber cambiado y ya no ser el tío que te perdió".

Pascal y Evans representan dos intereses amorosos dicotómicos para Johnson: el prometedor y adinerado novio perfecto frente al entrañable y devoto ex que vuelve a su vida. Así, la casamentera tendrá que enfrentarse a una decisión que dirá mucho sobre su propia visión del amor.

Celine Song dirige y firma el guion de Materialistas, cinta con la que retoma los triángulos amorosos tras Vidas pasadas, que obtuvo dos nominaciones a los Oscar en 2024 en las categorías de mejor película y mejor guion original. No obstante, esta nueva película supone un notable cambio de tono, dejando a un lado el drama para aventurarse en la comedia romántica.