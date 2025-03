Chris Evans y Pedro Pascal luchan por Dakota Johnson en el tráiler de Materialistas

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Celine Song, directora de Vidas pasadas, regresará a la gran pantalla con Materialists (Materialistas). A24 ya ha lanzado el tráiler de la cinta, protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.

Johnson interpreta a Lucy, una exitosa casamentera en Nueva York que se ve envuelta en un inesperado triángulo amoroso con un adinerado nuevo cliente, interpretado por Pedro Pascal, y su ex, encarnado por Chris Evans. El tráiler muestra a Pascal invitando a tomar algo a Johnson, y es Evans quien sirve las bebidas. "Te he echado de menos", le dice Lucy a su ex. "Ni siquiera recuerdas mi cara", contesta él.

Por su parte, el personaje de Pascal intentará conquistar a la protagonista. "Mis instintos suelen ser acertados", asegura él. "Tú eres lo que llamamos un unicornio, una fantasía imposible", afirma Lucy. "No te vas a casar con él, ¿no? Porque es guapo, es rico y probablemente no tiene compañeros de piso", bromea el personaje de Evans.

Junto a los mencionados actores, completan el elenco Zoë Winters, Marin Ireland, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson y Sawyer Spielberg.

Materialists parece abordar algunas tramas similares a las de Vidas pasadas, pero con un tono completamente diferente. En Vidas pasadas, la protagonista también se encontraba en una especie de triángulo amoroso, ya que la visita de un antiguo amor ponía en peligro la estabilidad de su matrimonio.

En Materialists, Lucy se reencuentra con alguien de su pasado mientras inicia un nuevo romance. Sin embargo, a pesar de esta coincidencia en la trama, la segunda película de Song tiene un tono de comedia romántica, mientras que Vidas pasadas era más dramática. En Estados Unidos, la fecha de estreno de Materialists se ha fijado para el próximo 13 de junio.