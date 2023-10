¿Cuándo se estrena Barbie en streaming?

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Barbie de Greta Gerwig llegó a los cines el pasado mes de julio. Warner Bros. había anunciado que la cinta estaría disponible en streaming durante el mes de septiembre pero, teniendo en cuenta la buena marcha del filme en taquilla, el lanzamiento fue aplazado. Y, a juzgar por la última actualización del calendario de estrenos, la película protagonizada por Margott Robbie y Ryan Gosling tampoco llegará el mes que viene.

Warner Bros. ha publicado su calendario de estrenos para noviembre y Barbie ha quedado fuera. Cabe destacar que, aunque no ha llegado todavía a streaming, el lanzamiento en formato físico tendrá lugar el 31 de octubre, mientras que el lanzamiento digital en vídeo bajo demanda arrancó en septiembre.

Pese a que Barbie no está en el calendario de estrenos de HBO Max de noviembre, esto no significa que no exista posibilidad de que se lance este mes. Importantes películas de Warner Bros. como The Flash y Posesión infernal: El despertar no se incluyeron en sus respectivos calendarios y, aun así, se lanzaron en streaming de manera inesperada.

El CEO de Warner Bros., David Zaslav, reveló anteriormente en una junta de accionistas que Barbie llegaría al servicio en algún momento del otoño después de su lanzamiento físico y digital. "Realmente creemos en la ventana de exhibición del cine. Dejemos que la película agote esta ventana, juegue con ella, construya la marca, y que después vaya a vídeo bajo demanda. Que se mueva entre estas ventanas económicas que han funcionado siempre y creemos que funcionan extremadamente bien. Y después la ponemos en Max. Y cuando vaya a Max, creemos que tendrá un muy buen impacto. Será en otoño", apuntó.

Pese a que Barbie no esté en el calendario, HBO Max podría sorprender y lanzarla en noviembre, pero sigue siendo una incógnita la fecha exacta. Un periodo probable podría ser la semana del 21 de noviembre, cuando se celebra Acción de Gracias en Estados Unidos.