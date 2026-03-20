Archivo - Kristen Stewart debutará en televisión como la astronauta pionera Sally Ride - CASEY FLANIGAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Kristen Stewart protagonizará The Challenger, la serie de Prime Video centrada en la figura de la astronauta Sally Ride. La ficción será el primer papel en televisión de la carrera de Stewart, antaño estrella de la saga Crepúsculo y nominada al Oscar por Spencer en 2022.

"No podríamos imaginar una actriz más talentosa que Kristen Stewart para dar vida a la astronauta", dice sobre la intérprete Peter Friedlander, director de televisión global de Amazon MGM Studios en un comunicado recogido por Variety.

Creada por Maggie Cohn (The Staircase, American Crime Story), la ficción inspirada en el libro The New Guys de Meredith E. Bagby, se anunció por primera vez en junio de 2024. Ahora, James Hawes, que ha trabado en series tan populares como Slow Horses o Black Mirror, será el encargado de dirigir a Stewart.

"Hemos estado desarrollando este proyecto con gran entusiasmo desde 2017", explica Kyra Sedgwick, productora de la serie. "No hay nadie mejor que Maggie Cohn para dar vida a la compleja historia de The Challenger, todo ello a través de la mirada de la heroína estadounidense Sally Ride", añade.

"The Challenger narra la apasionante historia de uno de los momentos más decisivos de la historia espacial, tanto los sucesos sin precedentes que condujeron a la tragedia como la impactante investigación posterior. Mientras los miembros de la Comisión Rogers 1986 investigan el complejo funcionamiento interno de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) para descubrir qué o quién fue el responsable del trágico destino del rival, la serie explora la trayectoria personal de Sally Ride (Stewart), miembro de la Comisión.

La serie sigue a Sally y al resto de la promoción de astronautas de 1978 a través de las filas del programa del transbordador, desde el reclutamiento y la formación inicial, pasando por los altibajos profesionales y personales, hasta el histórico momento en que Sally rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer estadounidense en el espacio", reza la sinopsis oficial de la miniserie.

Además de sus aclamados papeles en Crepúsculo o Spencer, Stewart se ha consolidado como una de las actrices más populares de su generación por sus papeles en películas como Blancanieves y la leyenda del cazador, Café Society, Personal Shopper Viaje a Sils Maria o la más reciente Sangre en los labios. Además, el pasado año Stewart debutó como directora con el largometrajes La cronología del agua, un drama biográfico sobre la escritora Lidia Yuknavitch que presentó en Cannes protagonizado por Imogen Poots, Thora Birch, James Belushi y Tom Sturridge.