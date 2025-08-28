Los creadores de Cobra Kai preparan una película de El coche fantástico (Knight Rider)

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

"K.I.T.T., te necesito" es una de las frases que aún resuenan con fuerza entre los fans de El coche fantástico (Knight Rider) y de Michael Knight, interpretado por David Hasselhoff durante cuatro temporadas emitidas entre 1982 y 1986. Universal Pictures ha puesto en marcha un reinicio de la legendaria serie y la llevará a la gran pantalla con Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, los creadores de la exitosa serie de Netflix Cobra Kai.

Según informa The Hollywood Reporter, tanto Heald como Schlossberg y Hurwitz escribirán el guion. Estos dos últimos, además, se encuentran en conversaciones iniciales para dirigir este reinicio cinematográfico de El coche fantástico.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg and Josh Heald, the creators behind #CobraKai, are in talks to bring #KnightRider, the 1980s action drama centered on a computerized talking car, to the big screen https://t.co/PJqEMeuz16 pic.twitter.com/LADvueBo94 — The Hollywood Reporter (@THR) August 26, 2025

Pese a que los detalles sobre la trama permanecen encerrados bajo llave, el medio señala que el trío de cineastas, responsable de Cobra Kai, la serie con la que Netflix expandió el universo de Karate Kid durante seis temporadas, también ejercerán como productores de esta película de El coche fantástico a través de su productora Counterbalance Entertainment, junto a Kelly McCormick y David Leitch (The Fall Guy). Gary Barber y Chris Stone ejercerán como productores ejecutivos.

En 2020 se dio a conocer que Spyglass Media Group se había asociado con James Wan (Aquaman) y Michael Clear para adaptar la clásica serie de los 80 en un largometraje. Según informaba entonces Deadline, el reboot, con el exguionista de videojuegos TJ Fixman a cargo del libreto, iba a estar ambientado en la actualidad, aunque el proyecto no llegó a ver la luz.

La ficción original de NBC seguía a Michael Long, un detective privado interpretado por Hasselhoff que, dado por muerto, pasaría a convertirse en un hombre que no existe: Michael Knight, un justiciero que lucha contra el crimen acompañado de K.I.T.T., un coche dotado de la última tecnología e inteligencia artificial.

El coche fantástico, que catapultó al estrellato a Hasselhoff, le valió el People's Choice Award al mejor actor en una serie de televisión. La serie, además de cuatro temporadas, tuvo una película para televisión: El coche fantástico 2000, lanzada en 1991. Más tarde, en 1997, vería la luz la serie El equipo fantástico, mientras que en 2008 se lanzaron dos proyectos: la tv movie El coche fantástico: La película y la ficción El coche fantástico, ambos protagonizados por Justin Bruening, quien interpretaba a Mike Traceur, el desconocido hijo de Michael Knight.