Martin Kove, el villano de Cobra Kai, pide perdón por morder a su compañera de reparto: "Estaba siendo juguetón"

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Martin Kove, actor que dio vida al villano John Kreese en varias entregas de Karate Kid y en la serie Cobra Kai, fue expulsado de una convención de fans por morder a su compañera de reparto Alicia Hannah-Kim. Kove se ha disculpado públicamente por sus actos, diciendo que "estaba siendo juguetón en el momento", pero que fue "demasiado lejos".

"Lamento profundamente y pido disculpas por mis acciones en relación con el incidente con Alicia [Hannah-Kim], una persona genuinamente amable y maravillosa que no merecía ser puesta en esta posición", dijo Kove en un comunicado de Jaffe & Co. Crisis Management al que ha tenido acceso Variety. El actor explicó que "estaba siendo juguetón en el momento", pero añadió que "no hay absolutamente ninguna excusa" para su comportamiento con la actriz, que en la serie de Netflix interpreta a la sensei Kim Da-Eun, y que fue "demasiado lejos".

"Siempre la he respetado y la he considerado una compañera de trabajo muy profesional y con mucho talento en Cobra Kai", manifestó el intérprete, que pidió disculpas tanto a Hannah-Kim como a su marido, quien también intervino en el momento del incidente.

Durante la Summer Con celebrada el pasado domingo, la actriz comunicó a un empleado del evento que, tras dar un toque a Kove en el hombro para saludarlo, este le agarró el brazo y la mordió "tan fuerte que casi le hizo sangrar". Según un informe del Departamento de Policía de Puyallup (Washington), cuando ella gritó de dolor, Kove presuntamente empezó a besarle el brazo donde la había mordido.

Tras contarle lo sucedido a su esposo, que también estaba presente en el evento, ambos confrontaron a Kove sobre el incidente. Este "estalló contra ellos" y el personal de la convención tuvo que intervenir para calmar la situación. Aparentemente, el actor afirmó que intentaba ser "gracioso" y añadió que "peleaban de broma todo el tiempo en el set de Cobra Kai". Hannah-Kim no presentará cargos, pero "quería que se hiciera un informe por si esto seguía ocurriendo".