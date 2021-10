El creador de Misa de Medianoche quiere rodar una película de Star Wars de terror

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Mike Flanagan, creador de series como 'Misa de Medianoche' o 'La maldición de Hill House', ha manifestado su deseo de hacer una película de terror ambientada, ni más ni menos que en el Universo de Star Wars.

El guionista ha compartido recientemente en su cuenta de Twitter un post en el que expresa cuánto le gustaría poder llevar a cabo esta idea.

"Un terremoto me ha despertado esta mañana y me he quedado ahí sentado durante unos minutos pensando: 'Me encantaría hacer una película de terror en el Universo de Star Wars'".

Got woken up by the earthquake this morning, sat there for a few minutes just thinking "I'd really love to make a horror movie in the STAR WARS universe..."