Star Wars: ¿En marcha el spin-off de Kylo Ren?

Ahora que la Saga Skywalker ha terminado, el Universo Star Wars sigue buscando nuevas formas de expansión. Además de los supuestos proyectos confirmados, como la nueva trilogía de Rian Johnson, la franquicia galáctica busca contar nuevas historias con las series de Disney+. ¿Protagonizará Kylo Ren su propia serie o película?

Un nuevo rumor ha surgido desde Hollywood, asegurando que LucasFilm ya trabaja en algún tipo de proyecto del personaje de Adam Driver. Sin especificar si será en formato serie o película, Kessel Run Transmissions explica que el proyecto se centrará en la historia de Ben Solo antes de convertirse en Kylo Ren, es decir, antes de El despertar de la Fuerza.

We’ve heard Ben Solo is a character Lucasfilm wants to further develop. We don’t know if this is a series or movie, but it’s definitely being worked on. We also don’t know if this is pre TFA or post TROS, but if I were to guess I’d say pre TFA. Again,this is in early development. pic.twitter.com/XP5ALD7yVG