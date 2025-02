El creador de Deadpool rompe con Marvel y carga contra Kevin Feige: "Querían avergonzarme"

Archivo - El creador de Deadpool rompe con Marvel y carga contra Kevin Feige: "No trata bien a los creadores"

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

El creador de Deadpool, Rob Liefeld, ha asegurado haber roto su relación con Marvel por el trato recibido durante la promoción de Deadpool y Lobezno. El dibujante ha acusado al CEO de la compañía, Kevin Feige, de haberle despreciado en la premier del largometraje y a su vez ha revelado que "no trata bien a los creadores de cómics".

Junto al escritor de historietas Fabián Nicieza, Liefeld creó al personaje, que realizó su primera aparición en el número 98 de la colección Nuevos Mutantes, publicado en 1991. Ahora, el dibujante ha detallado en un reciente episodio de su podcast, Robservations, los motivos por los que ha decidido romper su relación con Marvel Studios.

"Tenía la intención de avergonzarme, achicarme, derrotarme", ha aquejado Liefeld sobre cómo Marvel le trató en la premier y el resto de eventos promocionales. El creador añade que, en la presentación de Deadpool y Lobezno, llegó a fotografiarse junto al equipo de la película, pero que esas instantáneas fueron eliminadas, según le reveló su publicista.

Liefeld cree que dichas imágenes fueron un mero acto de cortesía y no un reconocimiento de La Casa de las Ideas. "En un momento dices: 'He recibido un mensaje y el mensaje es claro'", ha confesado el creador, que encuentra una gran diferencia entre cómo Fox y Marvel abordaron la implicación del dibujante al trasladar al personaje de las grapas a la gran pantalla.

Liefeld ha comentado que, a diferencia de cuando la extinta 20th Century Fox realizó las dos primeras películas, en esta ocasión no se le tuvo en cuenta ni siquiera para asistir a los pases de prueba. El dibujante también ha recordado cómo trabajaba junto al equipo de marketing: "Me llevaron a bordo y no causé ningún drama. Estaba feliz de estar allí".

Además, el creador ha cargado contra Kevin Feige en su podcast, acusándole de "no tratar bien a los creadores de cómics", según su experiencia personal. Liefeld ha aseverado que le habría gustado que el CEO de Marvel Studios hubiese destinado unos instantes para hablar con él y su familia en la premier.

"¿Creo que puede mejorar su relación con los creadores de cómics? Sí", ha desvelado en una entrevista con The Hollywood Reporter, en la que también ha comparado el trato que Marvel y DC ofrecen a los creadores, celebrando las formas del estudio que ahora lideran James Gunn y Peter Safran.