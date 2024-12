Courteney Cox también estará en Scream 7

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

La saga Scream tendrá una séptima entrega... que también contará con una de sus más rutilantes estrellas. La nueva película traerá de vuelta a Courteney Cox, que retomará su icónico papel de Gale Weathers.

Variety ha anunciado en exclusiva el fichaje de la actriz, que el pasado septiembre afirmó: "No estoy involucrada oficialmente, pero habrá Scream 7". Entonces, la actriz afirmó que todavía estaba esperando un guion final, pero que estaba "emocionada" por el proyecto, que será dirigido por Kevin Williamson. Williamson escribió el guion de la primera película de Scream, lanzada en 1996. "No hay nada mejor que esa elección. Va a ser divertido", dijo Cox sobre el realizador.

Además, Cox también expresó su consternación porque Dewey (David Arquette) muriera en Scream 5, pero tiene esperanza de que puedan encontrar una manera de traerlo de regreso. "Entiendo las razones por las que lo hicieron, pero ¡vaya! Dewey es muy querido por los fans de Scream. Tienen que resolverlo", señaló.

La noticia del fichaje de Cox llega después de que se anunciara que Mason Gooding regresará como Chad Meeks-Martin. Además, Isabel May interpretará a la hija de Sidney Prescott (Neve Campbell). Por su parte, Campbell abandonó la saga al no llegar a un acuerdo respecto a su salario y no estuvo en la sexta entrega, aunque se espera que sí regrese en la próxima película reencontrándose así con Cox.

Scream 7 se estrenará el 27 de febrero de 2026 después de varios retrasos en la producción, revisiones y cambios en el reparto. En 2023, Melissa Barrera, protagonista de las dos películas anteriores, fue despedida de la secuela por unos comentarios que hizo en las redes sociales sobre la guerra entre Israel y Hamas. Jenna Ortega dejó la séptima película debido problemas de agenda, ya que era incompatible con su calendario de rodaje para la temporada 2 de Miércoles de Netflix. Por su parte, Williamson reemplazó al director Christopher Landon, quien abandonó el proyecto en diciembre de 2023.