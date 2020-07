Star Wars: ¿Hayden Christensen en la serie de Obi-Wan Kenobi?

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Disney+ recuperará a una de las figuras más icónicas de Star Wars en la serie de Obi-Wan Kenobi. La ficción protagonizada por Ewan McGregor podría contar con otro memorable personaje, y es que los rumores apuntan a que Hayden Christensen regresará al universo galáctico para interpretar de de nuevo a Anakin Skywalker.

Según LRM Online, Christensen ha cerrado un acuerdo para regresar a la franquicia en el rol de Anakin Skywalker. La publicación señala que no será un simple cameo, sino que el actor tendrá apariciones habituales. Aparentemente la noticia se iba a anunciar en la Star Wars Celebration, evento programado para agosto pero que ha sido cancelado por la pandemia de coronavirus.

El intérprete debutó en la saga en El ataque de los clones. La última vez que apareció fue en La venganza de los Sith, cuando es derrotado por Obi-Wan Kenobi en Mustafar. Allí es rescatado por Palpatine pero debido a sus graves heridas, Skywalker necesita un traje especial para mantenerse con vida. Así es como nace Darth Vader.

La serie de Obi-Wan Kenobi tendrá lugar después de La venganza de los Sith y antes de Una nueva esperanza, período en que Skywalker ya ha adoptado la identidad de Darth Vader. Aunque la última vez que vimos a Christensen en pantalla fue en el Episodio III, el actor participó en 2019 en El ascenso de Skywalker poniendo voz a Anakin.

Joby Harold es el guionista de la serie, y Deborah Chow, quien anteriormente ya dirigió episodios de The Mandalorian, se pondrá tras las cámaras en esta nueva ficción. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero McGregor reveló previamente que la producción usará la misma tecnología empleada para rodar The Mandalorian. Se espera que la producción comience en 2021 y por el momento no hay fecha de estreno.