Confirmada la causa de la muerte de Tim Curry

Archivo - 01 June 2009, Czech Republic, Zlin: FILE PHOTO - British actor Tim Curry poses at the International Film Festival for Children and Youth in Zlin. Tim Curry, best known for playing the outlandish Frank-N-Furter in film musical The Rocky Horror Pi - Nìmec Zdenìk/CTK/dpa - Archivo

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Tim Curry, actor británico que dio vida al doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show y al payaso Pennywise en la célebre adaptación televisiva de IT (Eso), falleció la noche del pasado 25 de agosto en su casa de Los Ángeles, a los 80 años de edad. Una semana después, se ha dado a conocer la causa de la muerte.

Según ha revelado la revista People, documentos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles indican que el intérprete falleció a causa de una enfermedad coronaria.

También se mencionan los antecedentes de ictus y cáncer de riñón como otras afecciones importantes que contribuyeron al fallecimiento.

Cabe recordar que Curry arrastraba graves problemas de salud desde 2012, cuando sufrió un infarto cerebrovascular que le provocó una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo. Tras una intervención quirúrgica cerebral de urgencia y un proceso de rehabilitación, el actor recuperó en gran parte la movilidad.

TIM CURRY: "SIGO SIN PODER CAMINAR"

"Sigo sin poder caminar, por eso estoy en esta silla tan ridícula, y eso me limita mucho. Así que no voy a cantar ni a bailar en un futuro próximo. Sigo teniendo problemas serios con mi pierna izquierda", expresó el intérprete en septiembre de 2025, durante una proyección de The Rocky Horror Picture Show con motivo de su 50.º aniversario.

Curry también habló de su recuperación y las secuelas del ictus en sus memorias de 2025, Vagabond. En el libro, el actor reflexionó sobre el miedo que había sentido al enfermar gravemente por primera vez y reveló que la idea de morir en paz no le asustaba.