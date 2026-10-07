Confirmada la causa de la muerte de Dennis Haskins, el señor Belding de Salvados por la campana - NBC

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Dennis Haskins, el actor que dio vida al inolvidable director Richard Belding en la televisiva comedia estudiantil Salvados por la campana, falleció a los 75 años el pasado 27 de septiembre. Ahora se ha confirmado cuál ha sido la causa de la muerte.

Según el certificado de defunción expedido por el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, al que ha tenido acceso TMZ, la causa de la muerte de Haskins fue la enfermedad de Parkinson.

El documento indica que el intérprete falleció el 27 de septiembre en el Providence Saint Joseph Medical Center de Burbank y padecía síndrome de intestino irritable, depresión, hipertensión e hiperplasia prostática benigna.

HASKINS QUISO MANTENER SU LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD EN PRIVADO

Ya se había informado de que Haskins fue diagnosticado de Parkinson en 2018, aunque mantuvo su enfermedad en gran medida en privado. Su exmujer, Sarah Quinones, le reveló recientemente al medio que Dennis, quien pasó sus últimos años en una residencia asistida, no quería que nadie supiera que estaba lidiando con sus problemas de salud, por lo que dejó de responder a las llamadas y mensajes de texto de ella y de sus amigos, que se ponían en contacto con él para saber cómo se encontraba.

El agente de Haskins, Jay Schachter, confirmó el fallecimiento del actor a los medios de comunicación el pasado lunes 28 de septiembre por la noche. "Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding y aquellos de nosotros que llegamos a conocer a Dennis, lo queríamos aún más", señaló en un comunicado, según recogía The Wrap.

"Era una gran persona y quería, y me refiero a que ADORABA de verdad, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara", aseguró Schachter, recordando al que fuera su cliente y "querido amigo durante más de 20 años". "Lo echaré muchísimo de menos. Estoy desconsolado", expresó.

Haskins interpretó por primera vez al mítico director Belding en 1989, en la serie de una temporada Buenos días, señorita Bliss, que luego daría lugar a Salvados por la campana, que se emitió entre 1989 y 1993. La ficción seguía las aventuras de un grupo de estudiantes del instituto Bayside, encarnados por Mark-Paul Gosselaar, Mario López, Dustin Diamond, Lark Voorhies, Elizabeth Berkley y Tiffani-Amber Thiessen.